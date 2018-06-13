總統：台灣好朋友任美助卿 是台美重要助力

總統蔡英文（右）13日在總統府接見美國國務院教育暨文化事務助卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）（左），兩人握手致意。中央社記者徐肇昌攝 107年6月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天接見美國國務院教育暨文化事務助卿羅艾斯指出，能有這樣支持台灣的好朋友擔任國務院助卿，是台美關係非常重要助力；她也說，羅艾斯此時來訪，代表美國的支持。



蔡總統今天在總統府接見美國國務院教育暨文化事務助卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）。



蔡總統致詞提到，羅艾斯不只是老朋友，她和她的先生、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）更是「台灣最重要的友人之一」；能夠有這樣支持台灣的好朋友擔任國務院助卿，是台美關係非常重要的助力。



蔡總統提到，羅艾斯助卿主管教育文化事務，也是相當成功的企業家與教育工作者，長年從事國際的文化教育交流，非常期待密切合作，進一步深化台美之間文教合作。



蔡總統說，羅艾斯來訪除了有深化台美之間教育文化合作的意義，在中國打壓台灣，壓迫台灣的外交空間並且以軍事行動嚴重影響區域和平穩定的時刻，「妳的來訪也代表了美國的支持」。



蔡總統強調，中國單方面破壞區域穩定現狀，而美國與其他理念相近的國家給台灣的支持，就是對和平穩定現狀的支持；台美雙方一定會在台灣關係法及六項保證的架構下，持續深化雙方在各方面合作關係，特別是在安全議題上，期待與美方更進一步的合作。



馬利．羅艾斯致詞回應指出，在2016年到2017年之間，共有2萬1516名台灣學生在美國就讀；另外，台灣有3200名的學生曾參加國務院交流合作計畫；每個數字背後都代表一段改變生命的經驗與歷程，她相信這個經驗，蔡總統也有深刻的個人體會。



馬利．羅艾斯說，很高興來到台灣，看看如何強化台美雙方在文化教育的交流。（編輯：李淑華）1070613



