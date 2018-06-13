林為洲：不脫黨 爭取代表國民黨參選到最後一刻

（中央社記者陳俊華台北13日電）國民黨今天通過提名楊文科參選新竹縣長。積極爭取代表國民黨參選新竹縣長的國民黨立委林為洲說，他不會退黨參選，會盡所有力量，努力到最後一刻，爭取代表國民黨參選。



中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中常會通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，提名底定，盼地方紛爭到此結束；中常委希望林為洲續留立法院服務。



林為洲晚間接受廣播節目「POP大國民」主持人蔡詩萍專訪。蔡詩萍問，未來如何進退，能接受這樣的結果嗎。



林為洲表示，他會堅持下去，因為這是制度之爭，去年10月訂定提名辦法後，他就遵循提名辦法做該做的事，「100步走了90步，最後變成徵召」，因為徵召沒有一定的標準，他最擔心制度被破壞後，國民黨還有沒有辦法被民眾信任。



林為洲說，他會繼續爭取到8月27日，參選人正式到中選會登記前，希望國民黨能慎選，之前各種評估都是他的勝選機會比較大，真的很希望最後黨中央、中常委能主持全民調，再做一次判斷，「各縣市評估選情，難道不是用民調嗎？」聽起來民調只有在新竹縣不會準，這真的是令人匪夷所思的想法。



林為洲表示，「我不會脫黨參選」，會盡所有力量到最後一刻，爭取代表國民黨參選。他按遊戲規則走了大半年才要改，若是要徵召的區域一開始就定好，大家就沒意見，像是台南市長就給中常會裁量權，未來新竹縣是否訂為艱困選區，大家來討論，不能因為一個人訂規則，程序正義的問題被破壞，對制度來講傷害很大。1070613