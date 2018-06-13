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國民黨提名楊文科 鄭朝方：徐欣瑩成主要對手

發稿時間：2018/06/13 19:19

最新更新：2018/06/13 19:19

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（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹縣13日電）國民黨確定提名新竹縣副縣長楊文科參選下屆新竹縣長，包括藍營及楊文科都大喊團結拚勝選，民進黨參選人鄭朝方則表示「這意味著民國黨主席徐欣瑩成為主要對手了」。

年底縣市長選舉，中國國民黨今天召開中常會通過提名楊文科參選新竹縣長，完成22縣市佈局的最後一塊拼圖。下屆新竹縣長之爭，將成國民黨楊文科、民進黨鄭朝方與民國黨徐欣瑩三強鼎立局面。

新竹縣過去被視為藍營優勢戰區，但此次表態參選者眾多，包括楊文科、立委林為洲、竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等，黨中央提名作業過程中，一度因遊戲規則未明，引起紛爭，如今人選底定，身兼國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢表示，尊重黨中央決議，「必定扛起輔選的任務與重責」，全力協助、爭取勝選。

新竹縣黨部向支持者喊話，團結一心，「分裂將親痛仇快」，呼籲黨員不要再有過當言論毀損主席與黨的形象，如持續發表言論傷害黨，不排除祭出黨紀處分。

楊文科指出，選舉團隊將更用心傾聽爭取選民支持，並對未來縣政方向，提出「青年未來希望」、「產業願景發展」以及「福利有愛可行」三箭齊發，讓老中青幼都能受到照顧。他說，國民黨已經在野，沒有分裂的本錢，希望團結一切力量，爭取勝選。

對於楊文科的出線，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表達恭喜，卻也替立委林為洲感到惋惜，認為國民黨未能把民主落實在新竹縣，恐讓支持者信心潰散。

鄭朝方說，國民黨提名楊文科，「意味著民國黨徐欣瑩主席，現在成為主要的對手」，強調將發揮自己年輕、有理想特點，陸續提出好的政策，爭取竹縣鄉親認同與支持。

不具名地方人士認為，鄭朝方與徐欣瑩較早投入選戰、跑基層，國民黨則因內部整合問題，直至今天才確定人選，讓外界擔心國民黨起步太晚，先輸了士氣。

地方人士認為，新竹縣選民結構一直以來都是藍大於綠，但國民黨這次碰上的對手，皆和「藍色選票」脫離不了關係，例如徐欣瑩曾是國民黨員，擔任縣議員、立委期間都有好評，有不少死忠支持者；而鄭朝方則是前縣長鄭永金之子，若成功繼承父親人脈，再加上綠營在竹縣的基本選票，實力也不容小覷。

地方人士直言，國民黨面對的不僅是帶有藍色色彩的對手，還有內部整合的問題需解決，黨中央若無法安撫未獲提名者，近年一直高呼的「團結」恐將只是口號，輸掉新竹縣的窘況也可能真實發生，直呼「國民黨在新竹縣的選舉將會是場硬戰」。（編輯：吳協昌）1070613

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