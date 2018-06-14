忽視雙性人人權 衛福部內政部遭糾正

（中央社記者謝佳珍台北14日電）監察院調查發現，衛生福利部與內政部對於雙性人沒有任何有意義的資料統計，也沒有主動進行研究，對雙性人出生後性別登記、是否需要醫療手術等，都視而不見，今天通過糾正。



負責調查雙性人人權問題的監察院副院長孫大川、監察委員高鳳仙下午召開記者會表示，聯合國資料顯示，雙性人（天生性器官或染色體等性特徵不符合典型的男性或女性）人口約占0.05%到1.7%，以此推估，台灣可能有40萬雙性人，但政府並無雙性人人權措施。



孫大川表示，雙性人並非聞所未聞，過去都曾有媒體報導，不過，政府對雙性人權利保障與保護，都沒有形成政策，所以這次通過糾正衛福部與內政部，給予嚴厲要求。



高鳳仙說，雙性人的定義、什麼情況可以認定為雙性人、什麼情況可以做醫療行為、可以變更身分登記，衛福部都沒有準則。



孫大川、高鳳仙表示，衛福部及內政部對於雙性人沒有任何有意義的資料統計，也沒有主動進行相關研究，忽視雙性人真實的存在。



孫大川、高鳳仙說，對於雙性人在生活上所面臨的各類困境，例如出生後性別登記、是否需要醫療手術等都視而不見，更遑論有相關政策推行，已構成人權侵害，不符憲法第7條平等原則及兩公約精神。



衛福部公共關係室主任劉明勳受訪時表示，衛福部相當重視監察院糾正，但由於雙性人議題牽涉部內相當多權責單位，過去也曾研議包括兒童、人權及醫療相關政策，強調會持續針對糾正的部份進行檢討與改正。



內政部戶政司副司長翟蘭萍表示，現行規定，申請人只要出具出生證明，即可進行出生登記，至於性別欄位可填寫男、女或不明。若性別欄要註記「不明」，需檢附泌尿科或婦產科證明文件。



她表示，民國104年內政部曾邀請專家學者、性別團體開會，向行政院提出「性別變更認定要件法制化政策方向建議報告」，其中建議已摘除性器官者，無需再提精神科醫師診斷證明文件，直接持已摘除手術證明就可辦理性別變更登記，也建議法務部專法規範性別認定變更要件。



至於未來新式身分證是否會有性別欄，翟蘭萍說，還要蒐集意見，尚未定案。（編輯：鄭雪文）1070614