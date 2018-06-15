/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠狄鶯M17
>rss

研發替代役10年3千件專利 營收貢獻逾3千億

發稿時間：2018/06/15 13:33

最新更新：2018/06/15 13:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北15日電）役政署今天表示，研發替代役制度自民國97年起實施迄今，累計研發成果3034件專利、發表論文8311篇，對用人單位營業收入貢獻值累積達新台幣3000億元以上，成果豐碩。

內政部上午召開例行記者會，役政署副署長梁國輝說明內政部發表的「研發育才十載 創新卓越精彩」專刊，內容詳述研發替代役制度實際帶動社會的影響，現場還邀請用人單位億光電子及退役役男現身說法。

億光電子紅外線產品研發處處長徐志豪表示，研發替代役制度提供穩定、優質的人才，已成為不可或缺的人才庫，對研發、生產的貢獻非常大，協助企業留住人才。

目前任職於財團法人國家實驗研究院的詹佳諺表示，他博士畢業時已經30歲，家人希望可兼顧家庭和工作，研發替代役正好可解決這個問題。詹佳諺在國研院服研發替代役期間，參與福爾摩沙衛星5號的自主設計發展，並著重於掌握遙測衛星本體的關鍵技術與能力，研究成果發表於SCI期刊與國內外會議，大大提升台灣研究發展的能見度。

梁國輝說，研發替代役制度施行至今10年，累計研發成果3034件專利、發表論文8311篇，研發成果豐碩，對用人單位營業收入的貢獻值累積達新台幣3000億元以上。役男於役期屆滿後，近7成以上選擇留任用人單位，延續個人職涯發展，成功為國攬才、育才、留才。

梁國輝指出，今年度研發替代役第3次甄選作業訂於7月23日至8月7日進行，提醒役男把握年度最後甄選機會。

另外，為因應82年次以前出生役男可徵人數逐年減少，行政院已核定研發替代役員額，今年4000名、明年2000名及109年1000名，未來將視兵役制度調整，適時滾動檢討研發替代役制度。（編輯：林淑媛）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP