研發替代役10年3千件專利 營收貢獻逾3千億

（中央社記者劉麗榮台北15日電）役政署今天表示，研發替代役制度自民國97年起實施迄今，累計研發成果3034件專利、發表論文8311篇，對用人單位營業收入貢獻值累積達新台幣3000億元以上，成果豐碩。



內政部上午召開例行記者會，役政署副署長梁國輝說明內政部發表的「研發育才十載 創新卓越精彩」專刊，內容詳述研發替代役制度實際帶動社會的影響，現場還邀請用人單位億光電子及退役役男現身說法。



億光電子紅外線產品研發處處長徐志豪表示，研發替代役制度提供穩定、優質的人才，已成為不可或缺的人才庫，對研發、生產的貢獻非常大，協助企業留住人才。



目前任職於財團法人國家實驗研究院的詹佳諺表示，他博士畢業時已經30歲，家人希望可兼顧家庭和工作，研發替代役正好可解決這個問題。詹佳諺在國研院服研發替代役期間，參與福爾摩沙衛星5號的自主設計發展，並著重於掌握遙測衛星本體的關鍵技術與能力，研究成果發表於SCI期刊與國內外會議，大大提升台灣研究發展的能見度。



梁國輝說，研發替代役制度施行至今10年，累計研發成果3034件專利、發表論文8311篇，研發成果豐碩，對用人單位營業收入的貢獻值累積達新台幣3000億元以上。役男於役期屆滿後，近7成以上選擇留任用人單位，延續個人職涯發展，成功為國攬才、育才、留才。



梁國輝指出，今年度研發替代役第3次甄選作業訂於7月23日至8月7日進行，提醒役男把握年度最後甄選機會。



另外，為因應82年次以前出生役男可徵人數逐年減少，行政院已核定研發替代役員額，今年4000名、明年2000名及109年1000名，未來將視兵役制度調整，適時滾動檢討研發替代役制度。（編輯：林淑媛）1070615