美報告憂中在太平洋勢力 外交部：與友邦情誼深

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）美國國會報告指出，中國與太平洋島國經濟往來，影響也擴及台灣的邦交國。外交部今天表示，台灣與太平洋各友邦情誼深厚，多年來秉持互惠共贏原則，與各友邦共同推動合作計畫。



美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」14日公布報告指出，中國擴大對太平洋島國的參與，除了獲取原材料與自然資源，推廣外交與戰略利益外，也壓縮了台灣的國際空間。



報告也說，過去5年來，北京大幅增進與太平洋島國的經濟關係；資料顯示，中國在太平洋島國的貿易、投資、發展援助、觀光等都遠高於美國。中國著重和這個區域內的邦交國的經濟往來，但近來也影響了區域內其他國家，包括台灣的太平洋友邦。



對此，外交部發言人李憲章晚間表示，外交部感謝美中經濟暨安全檢討委員會撰寫有關太平洋島國情勢發展的報告，提請美國行政部門及國會注意與關切。



李憲章告訴中央社記者，台灣與太平洋各友邦情誼深厚，多年來秉持互惠共贏原則，與各友邦共同推動各項合作計畫，協助促進友邦社會、經濟發展，嘉惠友邦人民。



他表示，未來政府樂意與以美國為首的理念相近國家攜手合作，在追求自由開放、繁榮的共同目標下，繼續與相關國家在「透明、公開、良治」原則下，進一步深化彼此的友好夥伴關係，促進區域永續發展。



知情官員表示，目前與太平洋友邦關係穩定，合作計畫推動順利。



中華民國在太平洋地區的友邦有吉里巴斯、諾魯、馬紹爾群島、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯。（編輯：林興盟）1070615