嚴家淦檔案 防禦飛彈長安計畫解密曝光

（中央社記者葉素萍台北16日電）國史館積極推動開放政府工作，5月出版前總統嚴家淦檔案，其中原列極機密的「長安計畫」飛彈發展總計劃書綱要草案，去年經國防部核定解密，讓外界一窺推動飛彈防禦系統藍圖。



國史館今年5月出版「國史館現藏總統副總統檔案目錄—嚴家淦」兩冊，收錄嚴家淦擔任財政部長、台灣省政府主席、行政院長、副總統與總統等各項公職期間文件類檔案，年代涵蓋西元1945年到1993年，內容包含公文書、電文、信件、書籍與輿圖等類型。



前總統蔣中正過世後，生於1905年的嚴家淦依中華民國憲法規定於1975年4月6日繼任總統，1978年5月20日卸任，1993年過世。



國史館說，珍貴歷史文獻包括1975年6月18日政府推動防禦飛彈的設計、試造、試驗、測驗、試飛及生產等製程規劃，提出「飛彈發展總計劃書綱要草案」，又稱「長安計畫」，是早期發展陸基（岸射）及海基（海射）飛彈防禦系統原初藍圖。



飛彈發展總計劃書綱要草案原列「極機密」，國防部去年7月28日核定解密；從資料可看到，當時政府評估，台澎金馬的防衛，以能擊退敵人進犯為第一要義，設立充足並有效的導向飛彈系統是剋制敵人進犯機艦的主要防衛部署。



至於取得飛彈技術方式，計畫內容提及，國家外交處境艱難，無法自國外購進部分不在少數，可採行包括購進部分元件及配件，自力發展不足的元配件；購進類似的民用系統後改良，以合乎軍事規格；聘用有經驗及愛國心的海外學人，配合國內研究人員，自力製造。







另外，國史館指出，嚴家淦檔案中，收錄不少珍貴的歷史文獻，如1972年1月10日，前監察委員雷震撰「救亡圖存獻議」，正本呈送時任總統蔣中正，複印本分送時任副總統嚴家淦、國家安全會議秘書長黃少谷及行政院副院長蔣經國等人。



雷震對當局提出建議包括，一、從速宣布成立「中華台灣民主國」，以求自保自全，並安撫台灣人，開創新局面；二、請蔣總統任滿引退；三、中國國民黨應放棄事實上的「一黨專政」，實施真正的民主政治；四、減少軍費支出，健全軍事制度；五、澈底實行法治，保障人民自由權利。



六、治安機關應澈底改變作風，並嚴加整飭工作人員，以免擾民、誣民、害民而損傷國家聲譽；七、政府應廢止創辦新報禁令，以證明是真正民主自由國家，並促成政治全面革新；八、政府應簡化機構，實行全面節約；九、廢除省級制度，以求行政組織能配合目前的現實環境；十、大赦政治犯，以收攬人心，增強團結。



生於1897年的雷震1960年因反對蔣中正三連任，並積極參與中國民主黨組黨籌備工作被逮捕，遭軍事法庭以「包庇匪諜、煽動叛亂」罪名判處10年徒刑，1979年過世。（編輯：李明宗）1070616



