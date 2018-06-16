喜樂島召集人大會 主張公投獨立入聯

喜樂島聯盟16日在台中舉辦召集人大會，喜樂島聯盟總召集人郭倍宏（右2）、前副總統呂秀蓮（右）、時代力量黨主席黃國昌（左起）、前行政院長張俊雄等人出席，現場超過5000人參與。中央社記者蘇木春攝 107年6月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）喜樂島聯盟今天在台中舉辦召集人大會，有超過5000人參與，聯盟主張人民有權決定台灣前途，希望今年完成公投法修法，明年進行獨立公投，並以「台灣」為命加入聯合國。



今年2月28日喜樂島聯盟舉行籌組記者會，表達「獨立公投、正名入聯」的目標，聯盟並於4月7日鄭南榕自焚29週年紀念日在高雄成立，今天在台中舉行喜樂島聯盟召集人大會，包括30名現任立法委員、8名縣市長參選人參與。



喜樂島聯盟發起人、民視董事長郭倍宏致詞時表示，聯盟成立時提出目標，要推動獨立公投、正名入聯，計畫在明年4月7日鄭南榕自焚30週年紀念日前一天公投，希望公投的結果可以展現台灣人民追求建立正常化的國家，在全世界爭取國際承認與認同。



郭倍宏說，聯盟成立時也推出具體計畫，首要目標就是8月31日要求蔡政府修正公投法，還有兩個月的時間，現在是最好的時機，要向全世界說「我們要成為正常的國家」。



前總統陳水扁也以錄影的方式致詞，他說，最近看到國際上幾件大事，包括美國在台協會內湖新館落成，與美國總統川普、北韓領導人金正恩在新加坡會面，但是美國成立代表處不是大使館、領事館，代表台灣沒有主權、不是獨立的國家，台灣的國際地位對美國來說還是未定。



陳水扁說，川金會在新加坡舉辦，雖然新加坡比台灣還要小，卻是主權獨立的國家，也是聯合國的會員國，這是對台灣的啟示，要成為主權獨立的國家，雖然挑戰困難重重，但如果自己不出聲，要誰來為台灣發聲，他非常贊成台灣推動獨立、公投與正名入聯。



前副總統呂秀蓮指出，18年前大家沒有想到可以用民主和平的方式政黨輪替，日前她到馬來西亞見證政黨輪替，與當地的在野黨代表會面，對方稱台灣是亞洲民主的導師，人民要行使主權就是公投，要求立委們共同促成公投法修法。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070616