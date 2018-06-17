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考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職

發稿時間：2018/06/17 11:28

最新更新：2018/06/17 11:28

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（中央社記者謝佳珍台北17日電）雖然年金改革後退休所得縮水，不過，根據考試院對初任公職者調查發現，81.3%選擇公職是因為薪資與福利不錯，94.5%認為工作有保障且安定；多半抱著公職是鐵飯碗心態。

考試院這份「初任公務人員意向調查—以106年高普考錄取訓練人員為研究對象」，是透過國家文官學院電腦調查系統，採取線上問卷填答方式，於今年3月23日針對3871名參訓人員調查，完成3384人，回收率87.4%。

考試院秘書長李繼玄日前在考試院會報告這份調查指出，64.7%同意公部門不同於私部門會有因為被裁員的可能，產生工作壓力，35.3%不同意或無意見；顯示多半認為公部門有保障不會被裁員，而抱著公職是鐵飯碗的心態。

對於年金制度的變革，這份調查指出，各有87.2%及84.6%同意在職訓練中，加入理財教育課程及教導退休生活的規劃。

調查也發現，參加國家考試仰賴補習班者占75.7%，有65.9%認為考試應增加性向測驗以了解應考人的綜合性能力。

這份調查受訪者在29歲以上考上占42.7%，其中29歲至36歲間，占28.6%，37歲以上占14.1%。李繼玄說，進入公職的年齡有較高的趨勢，是否影響政府文官體制任用及培訓，值得關注。

對於李繼玄的報告，考試委員何寄澎在考試院會發言表示，仰賴補習班考取公職，有害公務人員思考、判斷、創新能力的培養，根據他的實務經驗，要讓補習班無法猜測、無法制式作答的好題目是可能的，希望考選部審酌。

何寄澎表示，有逾9成因為公部門有保障而選擇公職，逾8成因薪資與福利不錯選擇公職，建議公務人員保障暨培訓委員會日後在基礎訓練時，加強公務人員角色認知的教育。

考試委員楊雅惠認為，這次調查是首次辦理，還無法看到整個長期趨勢，為了精進文官制度，應該也將文官學院辦理的升官等訓練人員做為調查對象，兩項調查進行比較會更好。（編輯：林沂鋒）1070617

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