中國是台灣人不喜歡國家第3 好感首度多於反感

台灣民意基金會董事長游盈隆（右2）17日在台北舉行「2018台灣人最喜愛的國家」全國性民調發表會，並邀學者專家與談總統聲望、內閣施政及政黨支持傾向等民調結果。左2為世新大學教授彭懷恩。中央社記者施宗暉攝 107年6月17日

（中央社記者葉素萍台北17日電）台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，中國名列台灣人最不喜歡國家排行榜第3，比重高達43.9%，也有近8成民眾認為近期中國搶走台灣邦交國布吉納法索等舉動是不正當行為。



不過，調查也指出，台灣人對中國好感度為48.8%，首度超越反感度，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，對中國有好感的人首度多於反感的人，讓他感到意外與驚悚；可能是中國軟性文化包裝，再加上台灣近年經濟遲滯發展等錯縱複雜原因導致。



台灣民意基金會今天公布「2018台灣人最喜愛的國家」民調結果。



游盈隆指出，好感排行榜，台灣人最喜歡的國家中，新加坡蟬聯榜首，比重高達88.2%，其次是日本，有好感比重達84.6%，第3名為加拿大，比重為82.3%；其餘依序為歐盟各國、美國、南韓，俄羅斯、中國、菲律賓、北韓。



至於反感排行榜，調查指出，台灣人最不喜歡的國家是北韓，比重為70.9%，菲律賓第2名，比重為52.9%，對中國反感的比重則為43.9%，列居第3名。



其餘讓台灣人感到反感的國家依序為南韓、俄羅斯、美國、歐盟各國、日本、新加坡、加拿大。



至於好感減掉反感的「淨好感」排行榜，台灣人最喜歡的國家依序是新加坡、加拿大、日本、歐盟、美國、南韓、俄羅斯、中國、菲律賓、北韓。



若從細部分析，對中國有好感民眾比重為48.8%，首度多於反感比重43.9%，游盈隆在記者會上表示，最近對台灣看起來非常有敵意的中國，為何台灣人反而是好感多於反感？



游盈隆也說，近期中國搶走布吉納法索、向各國航空公司要求將台灣改名，民調顯示，有高達近8成的民眾認為中國近期對台所發動的這些作法是不正當的行為。



游盈隆認為，兩岸這麼敵對，為什麼台灣人首度對中國的好感人數多於反感，原因錯綜複雜，可能是台灣人對中國存在斯德哥爾摩症候群（指犯罪的被害者對於加害者產生情感，甚至反過來幫助加害者情結）。



或是中國大國崛起時對外文宣採取比較軟性的文化包裝，再加上台灣近幾年相對弱化，經濟遲滯發展，讓台灣人很焦慮台灣如何走下去、台灣如何壯大；至於這是不是短期的現象，值得繼續觀察。



台師大台語系教授莊佳穎則認為，目前台灣年輕世代、家庭主婦看大量中國歷史劇、看中國好聲音、買淘寶，這會影響到對中國好感度；台灣從過去哈日、韓流文化，會慢慢走到中國流行文化牽動東亞社會的時代，「中國效應慢慢崛起」。



世新大學教授彭懷恩則認為，這牽涉到兩岸政治、經濟力量的消長，今年他學生畢業去大陸的比例，相較從前，多了許多。



另外，游盈隆指出，相較於去年民調，對北韓反感的人減少了10.7個百分點，甚至強烈反感的人戲劇性地銳減20個百分點。這種台灣人對北韓印象與感覺的大轉變，十分罕見，「川金會肯定是最關鍵的因素」。



這份民調訪問期間是6月11日到12日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1073人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。（編輯：林淑媛）1070617