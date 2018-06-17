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國民黨：竹縣提名底定 若破壞團結祭黨紀

發稿時間：2018/06/17 17:00

最新更新：2018/06/17 17:00

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（中央社記者謝佳珍台北17日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，已提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，全黨應該團結一致支持楊文科，若有任何破壞黨的團結，會祭出黨紀處分。

國民黨13日通過提名楊文科代表國民黨參選新竹縣長，不過，立委林為洲仍不放棄爭取提名，打算自行做民調，提供黨中央參考，爭取代表國民黨參選。

國民黨新竹縣黨部在楊文科獲提名後，發布新聞稿，呼籲黨內團結一心，「不要再有過當言論毀損主席與黨的形象，如依然為己之私，持續發表言論傷害本黨，將不排除召開考紀委員會，進行黨紀處分」。

國民黨新竹縣黨部是否暗指林為洲破壞團結，李哲華下午接受中央社記者訪問表示，已經確定提名楊文科，全黨上下應該團結，沒有任何模糊空間，任何與其他候選人「眉來眼去」，或對黨提名候選人「說三道四」，破壞團結的行為，都會依黨紀處理。

李哲華說，林為洲曾對外表示讓楊文科跑一陣子再說，似乎是接受楊文科代表國民黨參選，且林為洲也沒說要參選，到目前為止沒有違紀的事實。

不過，李哲華也說，身為公眾人物，若發表的言行對國民黨選情會造成影響，或故意製造模糊空間，讓黨有分裂疑慮，有這些情形發生，新竹縣黨部會召開考紀會認定、處理，並請當事人說明，再將結果呈報中央考紀會。

國民黨新竹縣長提名作業完成，新竹縣議員、鄉鎮市長等提名人選也於14日登記截止，本週展開提名作業；國民黨預計月底召開新竹縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長「五合一選舉」聯合造勢活動，且未來採聯合競選方式，打贏選戰。

楊文科去年在新竹義民廟前宣布參選新竹縣長時，除多名國民黨籍鄉鎮市長到場力挺，前新竹縣長范振宗也到場肯定楊文科；國民黨人士透露，范振宗會在楊文科競選總部擔任重要角色。（編輯：林興盟）1070617

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