因應年底選舉 民進黨權力核心改選先求穩定

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨全代會7月改選中常委。中執委、中評委首度出現同額競選，各派系席次底定，總統府秘書長陳菊將以票選中常委身分進入常會。黨內人士說，因應選舉，黨要維持穩定結構。



民進黨7月15日將舉行全國黨代表大會，改選黨權力核心中常會。



過去民進黨由全國黨代表選出30席中執委，再由30席中執委票選出10席中常委；但每次超過30席以上的人登記中執委，各派系再透過換票、合作等方式，爭取最大席次，傳出許多紛爭。



民進黨18屆中央執行委員、中央評議委員15日登記截止，中執委登記30人參選、中評委11人登記，首度形成同額競選局面。



媒體報導，這次中常委改選，同額競選的關鍵原因在於新系先釋出1席中常委，並且無異議支持推舉被視為謝系的前雲林縣長蘇治芬擔任下屆中評委主委，黨內因此達成共識。若無意外，下屆中常委派系分布將會是，新系2席，正國會2席，蘇系1席，綠色友誼1席，英系1席，蘇嘉全系統1席，海國會（海派及甫卸任北市黨部主委黃承國）與謝系共推2席。



目前黨內傳出各派系的中常委規劃名單包括，新系為總統府秘書長陳菊、現任中常委沈發惠；正國會為立委高志鵬、立委黃秀芳，但也不排除黃秀芳這席由現任中常委陳亭妃續任；蘇系由立委張宏陸、新竹市議員鄭宏輝擇一；綠色友誼是現任中常委陳勝宏；英系是立委陳明文，蘇嘉全系統是立委鄭寶清；海國會與謝系共推立委王定宇與前台北市黨部主委黃承國。



黨內人士指出，民進黨年底將面對重返執政後的期中考、地方選舉的挑戰，面對中執委、中常委改選，黨中央要穩定的結構，這是可以預期的，各系統也有共識，經過溝通協調後，產生同額競選，也是可以理解。（編輯：李淑華）1070617