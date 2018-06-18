/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震巴西端午 世足轉播
>rss

師法以色列模式 國軍準則擬大瘦身

發稿時間：2018/06/18 15:34

最新更新：2018/06/18 15:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者游凱翔台北18日電）國防部將官今天指出，國軍準則承襲美軍，但美台裝備有差異，準則內容大多是考試用的，厚重不易讀，未來應發展輕薄內容提高易讀性，並學習以色列建軍「重計畫、輕準則」模式。

國軍漢光34號演習已於8日落幕，國防部將官指出，未來有5個方向待推行，分別是「兵力結構的調整」、「武器系統的籌獲」、「教令、準則的發展」、「發展聯合作戰計畫」及「做好聯合作戰訓練」。

將官指出，兵力結構調整並非裁軍，而是依台灣整體防衛構想調整組織，讓非戰鬥部隊與作戰任務銜接；武器裝備籌獲，則是搭配防衛構想，優先採購陸軍精準武器，因為陸軍並不需要「打得遠」的，因此著重機動、準確。

教令、準則的發展部分，將官認為，台灣的準則都是承襲美軍，而且大多是考試用的，但不見得全然適合台灣，未來應自行發展輕薄、易讀性高的準則，並學習以色列軍的「重計畫、輕準則」，精簡原本厚重的準則。

至於「發展聯合作戰計畫」及「做好聯合作戰訓練」，將官指出，這次漢光演習中，除了強調真實外，例如在北部反登陸作戰的課目中，就出動空中戰機、地面裝甲部隊迎戰敵軍，盡可能在演練中模擬真實戰況，也能訓練各軍種參謀、指揮能力，讓各兵種不再是「分開演練」。

將官也認為，「兵力結構的調整」與「武器系統籌獲」2部分涉及政治等複雜的問題，想要革新改變確實有難度；但其餘的部分是國軍現階段就可以著手改變，不過創新思維容易、揚棄舊思維難，該怎麼推動，還有待溝通與討論。（編輯：楊凱翔）1070618

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP