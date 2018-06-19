總統接見貝里斯國會議長 感謝支持台灣國際參與

總統蔡英文（右）19日在總統府接見友邦貝里斯眾議院議長塔蘿拉（Laura Tucker-Longsworth）（左）等一行，感謝貝里斯長期在世界衛生大會、國際民航組織以及聯合國氣候變化綱要公約等國際場域給台灣堅定的支持。中央社記者施宗暉攝 107年6月19日

（中央社記者呂欣憓台北19日電）總統蔡英文今天接見來訪的貝里斯參眾議院議員，並感謝貝里斯長期在世界衛生大會、國際民航組織以及聯合國氣候變化綱要公約等國際場域給台灣堅定的支持。



蔡總統今天在總統府接見來訪的友邦貝里斯眾議院議長塔蘿拉（Laura Tucker-Longsworth）、參議院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）以及參議員鄧史泰（Stephen A. Duncan）。



蔡總統致詞時表示，這兩年多來台灣和貝里斯互動越來越密切，不僅是兩國高層互訪，貝里斯也多次來台灣參加觀光食品等展覽活動，促進民間交流。



蔡總統說，國會外交是兩國互動關係中非常重要的一環，尤其在座貴賓都是國會重量級人物，塔蘿拉長期投入醫衛領域工作，在國會主持議事公正風格廣受好評；鄭經緯是貝里斯首位華裔參議員以及參議院議長，也是知名的企業家跟美食家，並且非常熱心僑胞的服務；鄧史泰是成功的銀行家，也在加勒比海金融界具有重要的影響力。



蔡總統表示，各位貴賓在不同領域都學有專才，這次一起來訪，相信不僅能提升台灣和貝里斯兩國的互動關係，也能對於未來的合作發展提供寶貴的意見。



蔡總統指出，就在今年3月跟這個月初，台灣分別有咖啡產業團以及經濟合作團前往貝里斯考察商機，她也期待跟貝里斯一起努力，促進經貿合作的交流，深化兩國情誼。



蔡總統說，她藉著這個機會，要特別感謝貝里斯跟總理巴羅（Dean Oliver Barrow）長期在世界衛生大會、國際民航組織以及聯合國氣候變化綱要公約等國際場域給台灣堅定的支持。蔡總統最後請來訪的貴賓向巴羅轉達來自台灣的誠摯問候。（編輯：楊玫寧）1070619



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