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軍改拚三讀 八百壯士下午遊行表達訴求

發稿時間：2018/06/19 11:05

最新更新：2018/06/19 11:30

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立法院19日處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」預計動員5000人到場抗議、下午2時從立法院旁遊行至總統府，並準備水球朝人形看板投擲，表達不滿。中央社記者游凱翔攝　107年6月19日立法院19日處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」預計動員5000人到場抗議、下午2時從立法院旁遊行至總統府，並準備水球朝人形看板投擲，表達不滿。中央社記者游凱翔攝　107年6月19日

（中央社記者游凱翔台北19日電）立法院今天處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」執行長羅睿達表示，今天將動員5000人到場抗議，預計下午2時從立法院旁遊行至總統府，並準備水球朝人形看板投擲，表達不滿。

軍改案歷經朝野黨團協商，仍有16條條文無共識，包括起支俸率、18%優存利息、離婚配偶請求權、施行日期等，朝野未達成共識，立法院院會今天處理軍改案，力拚三讀。

八百壯士成員上午9時陸續在立法院旁青島東路集結，羅睿達受訪表示，軍公教退休袍澤預計下午一時開始集結，下午2時從立法院旁遊行至總統府。

羅睿達說，退伍袍澤已準備水球，遊行結束後讓大家朝特定人物的人形看板砸球宣洩；他也認為，如果民進黨可以站在理性、負責任的態度審查軍改法案，八百壯士的陳抗動作會相對減少。

至於今天是否夜宿立法院，羅睿達回應，若立院挑燈夜戰審查法案，八百壯士也會備妥帳篷做好夜宿準備；如果強制通過三讀，不排除以任何形式發動抗爭。（編輯：李信寬）1070619

立法院19日處理軍改案，因應日前有警察、媒體遭毆打，反軍改團體「八百壯士」發放媒體背心（右）給記者，確保安全。中央社記者游凱翔攝　107年6月19日立法院19日處理軍改案，因應日前有警察、媒體遭毆打，反軍改團體「八百壯士」發放媒體背心（右）給記者，確保安全。中央社記者游凱翔攝　107年6月19日
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