民進黨拚縣市長選舉 目標13縣市加新北

（中央社記者呂欣憓台北20日電）民主進步黨備戰年底地方選舉，除了固守現有的13個執政縣市，中國國民黨執政的新北市被視為指標，民進黨設定目標為「13加新北」，其他非執政縣市則力求突破。



年底縣市長選戰，全國22個縣市，民進黨已完成20個縣市長提名，只剩艱困選區金門和連江縣（馬祖）未提名。



22個縣市中目前由民進黨執政的有13個縣市，民進黨除了要固守這13個縣市，面對國民黨執政的6個縣市仍要努力搶進。以新北市來說，雖然近來民調顯示蘇貞昌落後侯友宜，但黨內人士評估選戰要到最後一個月才會真正激烈起來。



新竹縣部分，鄭朝方雖是政壇新面孔，但黨內人士認為鄭朝方勤跑基層，且藍營除了國民黨提名的楊文科外，還有民國黨的徐欣瑩，鄭朝方仍有機會一搏；苗栗縣民進黨和無黨籍的頭份市長徐定禎合作，藍營面對前縣長劉政鴻可能脫黨參選，選情沒有大家想像得穩定；而南投縣和台東縣黨內則評估要相當努力。



在民進黨執政的13個縣市中，黨內評估嘉義市、彰化縣、宜蘭縣和澎湖縣要加把勁。嘉義市部分，黨內人士評估，國民黨在嘉義市有黨籍參選人黃敏惠和脫黨參選的嘉義市議長蕭淑麗，綠營則已經整合，涂醒哲「沒有一定輸」；彰化縣部分，綠營評估是五五波，黨內人士坦言，彰化縣長魏明谷沒有好好發揮現任執政優勢，未來還要繼續努力。



宜蘭縣部分，黨內人士表示，民進黨是內部問題不是外部問題，國民黨的林姿妙並沒有外界所說的那麼強，且在總統府秘書長陳菊出手後，代理縣長陳金德已表態力挺黨籍參選人陳歐珀，內部問題已初步解決。



澎湖縣部分，黨內人士坦言因為澎湖的選民結構，陳光復的選情的確受到軍公教年金改革的影響，不過國民黨提名的賴峰偉離開澎湖已久，兩人對戰結果為何還要觀察。



而眾所矚目的台北市，民進黨提名姚文智後，確定是三強鼎立的局面，姚文智辦公室將在23日舉辦首場大型造勢晚會，陳菊確定會出席，黨秘書長也已確定擔任姚文智的競選總幹事，展現全黨大團結氣勢，期盼穩住綠營基本盤。（編輯：李淑華/蘇志宗）1070620