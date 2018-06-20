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國民黨評估雙北選情穩定 目標拚過半執政

發稿時間：2018/06/20 16:36

最新更新：2018/06/20 16:36

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（中央社記者謝佳珍台北20日電）國民黨完成縣市長選戰布局，評估可固守現有執政6縣市，有機會搶下宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、雲林縣、澎湖縣、花蓮縣；六都方面，雙北選情穩定，盼搶攻台中。目標拚過半執政。

年底縣市長選舉攸關國民黨能否東山再起，黨主席吳敦義喊出保住現有執政6縣市，再多贏5至7縣市，達成過半執政目標，為2020年重返執政奠定基礎。

國民黨目前執政的新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江縣等6縣市，雖然黨內評估選情穩定；不過，被視為國民黨鐵票區的新竹縣與苗栗縣，卻有隱憂。

新竹縣是國民黨最晚完成部署的縣市，可見選情複雜。國民黨提名新竹縣副縣長楊文科，但立委林為洲仍不放棄爭取代表國民黨參選，最後會不會脫黨參選，備受關注。

新竹縣是客家縣，宗親與地方派系勢力不容小覷，雖然基本盤「藍大於綠」，國民黨具執政優勢，但民進黨參選人鄭朝方父親鄭永金，以及表態參選新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩都是從國民黨出走，將牽動原有支持結構的改變。

楊文科長期擔任文官，沒有選舉經驗，民調相對較低，對上曾在新竹縣立委選舉獲得超過17萬票、全國最高票的徐欣瑩，以及鄭永金勢力，將會是一場苦戰。

不過，國民黨評估，鄭家人多次參選，引發地方反彈，政二代能否獲得年輕族群認同，都是問題，且過去支持徐欣瑩的聯電榮譽副董事長宣明智轉而支持楊文科，殺傷力變小，國民黨傾全力輔選，藉由組織動員，搭配與縣議員、鄉鎮市長等選舉聯合競選，「一大兩小」的局勢下，楊文科有勝選機會。

國民黨在苗栗縣也出現變數，已徵召現任縣長徐耀昌尋求連任，但前縣長劉政鴻不滿徐耀昌指責留下財政爛攤子，以及不滿劉派在這次選舉提名遭打壓，揚言不排除脫黨參選。

徐耀昌已公開向劉政鴻道歉，加上黨中央不斷居間協調，但劉政鴻近期仍參加基層活動，對徐耀昌道歉不置可否，是否參選留下伏筆。不過，國民黨認為，劉政鴻不可能脫黨參選。

以上屆苗栗縣長選舉，徐耀昌得票率46%、無黨籍康世儒得票19%、民進黨吳宜臻28%來看，民進黨這次結合無黨籍，禮讓無黨籍頭份市長徐定禎參選，對徐耀昌產生相當大的壓力。

若劉政鴻脫黨參選，一般認為有利徐定禎，不過，也有國民黨地方人士提出不同思維，認為劉政鴻與徐定禎同為反徐耀昌勢力，劉政鴻雖分散國民黨票源，但同樣也會瓜分徐定禎選票，對徐耀昌的衝擊未必如想像中的大；況且若劉政鴻選贏，最後還是會回國民黨，國民黨也不算輸。

新北市方面，國民黨參選人侯友宜被視為年底選戰的「母雞」，可望全台走透透，拉抬藍營選情，不過，最近身陷文化大學宿舍爭議，風暴可能持續延燒。

除固守原有執政6縣市，國民黨評估，可望拿下目前同屬泛藍的花蓮縣，而宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、雲林縣、澎湖縣，因民進黨陷入內部矛盾或施政成績不佳，應該有機會「綠地變藍天」。

代表國民黨出征宜蘭縣長的羅東鎮長林姿妙，曾任3屆議員，很早開始布局選戰，憑藉著「羅東經驗」、服務好的好口碑，國民黨認為勝算大。

澎湖縣方面，不願具名的國民黨輔選人士表示，現任縣長陳光復任內未推動重大建設，且政府力推年金改革，對軍公教比例相當高的澎湖縣衝擊大，票投不下去的結果，讓國民黨有機會翻轉。

國民黨認為彰化縣、雲林縣、嘉義市因民進黨施政成績不佳，有機會拿回執政權；不過，嘉義市因為國民黨內部未能整合，嘉義市議長蕭淑麗脫黨參選，國民黨能否順利拿下嘉義市，仍在未定之天。

直轄市方面，國民黨以守住新北藍天，奪回台北市、台中市為目標。

國民黨人士表示，國民黨上次台北市長選舉，輸當選的柯文哲24萬餘票，得票率僅4成，歸因於當時民眾不滿馬政府施政，如今情勢已非當年，最壞的時候已經過去。

黨內人士認為，這次台北市長選舉，藍綠各自歸隊，柯文哲選情艱困，民進黨參選人姚文智氣勢恐難拉抬，丁守中選情相對樂觀；不過，丁守中能否吸引年輕族群選票，仍是關鍵。

至於台中市，雖然尋求連任的林佳龍具現任優勢，但國民黨認為，台中交通、空氣污染問題、財政議題，恐怕是林佳龍最大包袱；國民黨台中市長參選人盧秀燕已發起反空污公投連署，未來也會視選戰步驟，適時拋出議題，並結合台中市議員參選人聯合競選，強力監督。（編輯：李淑華/蘇志宗）1070620

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