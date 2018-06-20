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吳芳銘不排除脫黨參選 民進黨將祭黨紀

發稿時間：2018/06/20 18:42

最新更新：2018/06/20 19:54

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zoom in 民進黨已提名前農委會副主委翁章梁參選嘉義縣長，不過同黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘（圖）20日下午召開記者會表示，不排除以無黨籍身分參選嘉義縣長。中央社記者黃國芳攝　107年6月20日民進黨已提名前農委會副主委翁章梁參選嘉義縣長，不過同黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘（圖）20日下午召開記者會表示，不排除以無黨籍身分參選嘉義縣長。中央社記者黃國芳攝　107年6月20日

（中央社記者呂欣憓台北20日電）民主進步黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘今天表示不排除脫黨參選，民進黨人士表示，若吳芳銘真的脫黨參選，黨中央會直接開除黨籍。黨內人士評估吳芳銘此舉對選情應無太大影響。

民進黨提名前農業委員會副主委翁章梁參選嘉義縣長，中國國民黨則提名前不分區立委吳育仁參選。吳芳銘今天下午宣布，不排除以無黨籍參選縣長，他表示要為人民爭取權益，給人民另一個選擇，跳脫既有政黨框架。

民進黨發言人何孟樺受訪表示，嘉義縣已經過黨內初選程序，提名參選人，任何黨員有違紀參選等行為，黨中央會快速以黨紀處分。

黨內人士表示，地方黨部可以認定吳芳銘今天的發言是否違紀，如果認定違紀可以直接開除，再把違紀案送到黨中央中評會裁決，不過吳芳銘可以提出申訴，因為他還沒有真正登記參選。

黨內人士表示，若吳芳銘真的直接登記參選，登記當下就開除，若先脫黨才登記，一樣認定違紀，會由地方黨部把違紀案報到中央黨部。

黨內人士分析，吳芳銘若真的脫黨參選，對選情影響應該不大，因為如果有黨員去幫他站台就會被開除黨籍，「誰敢跟他站在一起，甚至連張花冠都不一定敢幫他助選。」

黨內人士也說，吳芳銘是民進黨秘書長洪耀福在東海大學時的學弟，兩人都曾任民進黨前主席許信良的幕僚，一路走來，黨沒有對不起他，不懂他為何做出這種傷害自己的決定。（編輯：林興盟）1070620

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