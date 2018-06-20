原轉會第二屆委員出爐 總統續任召集人

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統府今天公布原住民族歷史正義與轉型正義委員會第二屆委員名單，仍由總統蔡英文擔任召集人，多數委員同意續任為第二屆委員，但部份委員因個人規劃，選擇不續任。



總統府晚間公布原轉會第二屆委員名單，原轉會仍將由蔡總統擔任召集人，與原住民族各族推舉出的代表持續對話，共同推動原住民族歷史正義與轉型正義工作。



總統府發言人林鶴明表示，原轉會於民國105年8月1日「原住民族日」總統代表政府向原住民族道歉後成立。按照原轉會設置要點規定，第一屆委員的任期已於今年5日19日屆滿，蔡總統曾於3月29日主持原轉會第五次委員會議時正式邀請第一屆全體委員，依據設置要點規定續任為第二屆委員，一起努力為原住民族的未來繼續打拚。



林鶴明指出，經過2個多月的意見徵詢與討論後，多數委員同意續任為第二屆委員，但有4位委員因個人規劃選擇不續任，分別是，魯凱族代表台邦．撒沙勒卸任，由族人重新推舉屏東縣政府原民處處長伍麗華接任；賽德克族代表瓦歷斯．貝林及拉阿魯哇族代表宋玉清卸任，將尊重族人步調重新推舉代表接任；學者專家委員歐蜜．偉浪卸任，由總統遴聘中央研究院台灣史研究所副研究員詹素娟接任。



此外，機關代表國史館館長吳密察卸任，由總統指派農委會林務局局長林華慶接任。因此第二屆委員仍為29人，任期2年。



林鶴明轉述，蔡總統相當肯定過去1年多以來，原轉會透過委員會議建立起的固定對話機制，以及各個主題小組陸續展開的史料彙整、真相釐清、社會溝通等工作成果。總統感謝5位卸任委員的貢獻，也期勉第二屆全體委員與顧問，繼續一同推動原住民族歷史正義與轉型正義工作。



原轉會第六次委員會議，預計將於6月底召開。（編輯：趙蔚蘭）1070620