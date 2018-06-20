吳芳銘有意投入嘉義縣長選舉 震憾地方政壇

民進黨已提名前農委會副主委翁章梁參選嘉義縣長，不過同黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘（圖）20日下午召開記者會表示，不排除以無黨籍身分參選嘉義縣長。中央社記者黃國芳攝 107年6月20日

（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）民進黨已提名前農委會副主委翁章梁參選嘉義縣長，民進黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘今天下午宣布有意投入嘉義縣長選戰，被外界視為是陳明文、張花冠「花文之爭」的延續。



民進黨嘉義縣長選舉，由初選勝出的翁章梁代表，國民黨則徵召前不分區立委吳育仁角逐，外界原以為只是單純藍綠對決，但嘉義縣副縣長吳芳銘下午宣布慎重思考投入嘉義縣長選戰，為縣長選舉投下震撼彈。



民進黨籍的吳芳銘因為中斷繳黨費喪失黨籍，今年才重新入黨，依黨內規定，入黨未滿2年，無法登記參加黨內初選，但吳芳銘擔任副縣長以來，一直勤跑基層，與嘉義鄉親互動熱絡。



吳芳銘表示，嘉義縣是派系主導的縣市，相關的思考上大多以政治利益為優先考量，人民的心聲及想法，很難得到真正的傾聽，民意也無法上達，為改變這種現狀，經慎重思考，有意投入年底的嘉義縣長選戰，盼能改變、翻轉嘉義。



吳芳銘認為不應將嘉義縣「窮、苦、老」的情況延續下去，他說，當今嘉義縣所需要的是專業的治理，不是透過利益分配，要拋開舊世紀的思維，讓人才真正出頭，而不是由上而下的決定，相信人民的智慧一定感受得到他的理念，進而一起改變、翻轉嘉義。



翁章梁一直受到民進黨籍立委陳明文支持，曾在嘉義縣政府擔任要職，這次參選也獲得陳明文全力支持；張花冠擔任立委期間，吳芳銘就一直擔任她的幕僚，現在則是張花冠的副手，吳芳銘宣布思考投入縣長選舉，被外界視為是陳明文、張花冠「花文之爭」的延續。



記者於晚間打電話詢問陳明文看法，因他在立法院內開會，無法接聽，暫時無法對吳芳銘思考參選一事表達看法。



關於吳芳銘宣布將慎重考慮參選嘉義縣長，張花冠表示事前並不知情；她說，對這件事並不感到意外，吳芳銘先前要登記代表民進黨參選嘉義縣長時，就已受到許多不公平的對待。



張花冠認為吳芳銘是非常優秀的人才，至於他參選的起心動念、想法與規劃，未來會找機會好好與他詳談。



對於吳芳銘有意投入嘉義縣長選戰，翁章梁認為吳芳銘是民進黨員，若要脫黨參選，令人非常遺憾，他說，現階段最重要的工作，是發揮母雞帶小雞的力量，讓各鄉鎮市民進黨提名的參選人都能勝選，他會繼續按照原本步調勤走基層。



吳育仁表示，吳芳銘有意參選顯示的意義，是新生代已無法再容忍嘉義縣10多年來在一人一派的長期掌控下，繼續「老、窮」及淪為最不幸福的縣市。（編輯：施燕飛）1070620