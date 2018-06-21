/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足C羅美麗華葡萄牙

烏拉圭1比0勝沙烏地 攜俄羅斯晉世足16強

>rss

軍人年改三讀 八百壯士：遍地開花監督政府

發稿時間：2018/06/21 00:08

最新更新：2018/06/21 00:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
立法院臨時會院會20日挑燈夜戰處理軍改案，力拚三讀；晚間守在立法院外的反軍改團體「八百壯士」成員不時高呼「中華民國萬歲」等口號表訴求。中央社記者吳翊寧攝 107年6月20日立法院臨時會院會20日挑燈夜戰處理軍改案，力拚三讀；晚間守在立法院外的反軍改團體「八百壯士」成員不時高呼「中華民國萬歲」等口號表訴求。中央社記者吳翊寧攝 107年6月20日

（中央社記者顧荃台北20日電）軍人年金改革三讀，反年改團體八百壯士執行長羅睿達今天表示，30日將成立協會提釋憲，並動員所有力量，遍地開花地監督政府不當施政。

立法院臨時會院會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

羅睿達晚間告訴中央社記者，八百壯士結束在立法院外485天的埋鍋造飯，將轉型成「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預計30日成立，持續協助軍人後續釋憲、訴願、訴訟及個人釋憲，提供所有諮詢服務。

羅睿達說，將關注軍改實施日期，待日期公布後，立即提釋憲，並將動員所有力量，遍地開花、如影隨形監督政府所有不公不義施政，未來總統蔡英文、副總統陳建仁與行政院長賴清德等人去哪，就去哪陳情；關注議題不只是年改，只要政府施政有問題就指正。

他說，八百壯士不想暴力抗爭，會藉合法抗議與陳情，把中華民國導向正確思維與程序正義，讓民眾了解民主進步黨真面目，投票時選出真正為國家服務的政黨與政治人物。

另外，軍改案進行三讀程序時，中國國民黨籍立法委員前往八百壯士在立法院外的帳篷聲援，國民黨籍立委費鴻泰表示，這幾個月來，他們的心與八百壯士和公教團體結合在一起，了解軍公教心裡的苦與怨，他會向國民黨立法院黨團建議，如果兩年後國民黨拿回政權，「該改的通通改回來」。（編輯：李明宗）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP