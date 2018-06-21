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藍指年改不利經濟發展 綠：有利長期穩定

發稿時間：2018/06/21 12:13

最新更新：2018/06/21 12:13

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（中央社記者蘇龍麒、王承中台北21日電）立法院院會20日三讀通過軍人年改，國民黨團今天表示，年改恐讓軍公教不敢消費、造成消費緊縮。民進黨團認為，年改才是對國內經濟長期穩定的作法，不能只看短期。

立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗上午召開記者會表示，軍公教年改三讀通過，民進黨政府預估一年可節省新台幣300億元，但卻對國家經濟造成重大負面衝擊。

曾銘宗說，因為退休金大幅減少，年改又導入可依政府財政狀況、基金投資效益做滾動式調整，讓未來退休金充滿不確定性，恐讓軍公教不敢消費，造成消費緊縮，不利經濟發展。

他說，未來公教人員為爭取高額退休金，將會延後退休，造成公教人力老化，降低政府行政效率，且因為退休金減少，將造成高教人才大量出走，掏空台灣人才，錯誤的年改，禍及子孫。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純受訪時說，滾動式調整是要讓基金更好，未來可能有消費者物價指數、通貨膨漲率等影響，滾動式調整可以讓年金跟著指數往上調，且上調的機率遠大於往下調，而三讀通過的條文也規定，未來年金如果要調整5%或低於給付，還要經過立法院同意，這對退休軍公教只有利沒有弊。

對於年改影響經濟的說法，何欣純說，政府會用多項民生經濟措施來刺激消費，軍公教消費只是一部分，況且基金長期穩定，才能讓國內經濟長期穩定發展，不能只用短時間來看。

何欣純等人也召開記者會，她說，感謝退休軍公教人員的理解與社會各界的支持，面對台灣人口老化，退撫基金財務嚴峻，制度上的改革是一定要做的，這段期間也感謝員警弟兄，「你們辛苦了」。

她說，年金改革讓基金沒有破產的危機，畢竟國家資源有限，必須公平、永續的照顧全體國民。何欣純說，根據主計總處與財政部報告，軍公教年改修法後，一年光是18％補貼，就可以為國庫省下近800億元，調整後所得結餘金額，也都將挹注在退撫基金，政府也會分年撥補預算到退撫基金。

與會的外交及國防委員會召集委員、民進黨立委王定宇說，國民黨團說民進黨團一字不讓，但實際上攸關軍改的陸海空軍軍官士官服役條例，全部條文有61條，其中33條行政院版與國民黨團版完全一致，占54%，經過協商有共識的有46條，也就是超過75%的條文朝野沒有異議，只有15條有意見。

他說，經過協商，15條朝野有爭議的條文，有9條實質更動內容，也就是民進黨團有讓步，民進黨團讓步的條文多達爭議條文的2/3。（編輯：林沂鋒）1070621

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