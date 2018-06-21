/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

送飛官吳彥霆最後一程 蔡總統允諾照顧家人

發稿時間：2018/06/21 12:52

最新更新：2018/06/21 13:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時，不幸在新北市五分山失事殉職，21日在空軍花蓮基地舉行公祭，總統蔡英文（右）出席致祭，並頒發褒揚令。中央社記者李先鳳攝　107年6月21日飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時，不幸在新北市五分山失事殉職，21日在空軍花蓮基地舉行公祭，總統蔡英文（右）出席致祭，並頒發褒揚令。中央社記者李先鳳攝　107年6月21日

（中央社記者葉素萍、李先鳳台北－花蓮縣21日電）飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。總統蔡英文今天出席公祭典禮，送吳彥霆最後一程並頒發褒揚令。蔡總統請吳彥霆放心，「一定會好好照顧你的家人」。

飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸墜毀在新北市瑞芳區五分山，機毀殉職。

蔡總統在國防部長嚴德發陪同下，向吳彥霆的靈堂上香致意，頒發褒揚令及弔唁，並慰問家屬，家屬難掩悲痛，眼淚奪眶而出，讓人不捨。

嚴德發代表總統頒發旌忠狀，追頒干城甲種二等、楷模甲種二等、二等宣威及三等宣威等獎章，並追晉中校，感念吳彥霆對國家的貢獻，儀式中於遺靈棺木上覆蓋國旗，表彰他一生投入保家衛國的忠勇義風。

蔡總統透過社群網站臉書（facebook）貼文指出：「彥霆是我們的弟兄，我一定要跟他的家人一起，送他最後一程。」

她說，今天，她把褒揚令頒給吳彥霆中校的家人。國家失去了一位優秀的飛行員，家人失去了摯愛，讓人感到無比惋惜跟傷痛。「彥霆請你放心，我們一定會好好照顧你的家人。」

飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。總統蔡英文（右）21日出席公祭典禮，送吳彥霆最後一程並頒發褒揚令。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年6月21日飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。總統蔡英文（右）21日出席公祭典禮，送吳彥霆最後一程並頒發褒揚令。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年6月21日

吳彥霆的遺孀細數兩人在一起的時光，包括吳彥霆在演習後不顧勞累都會跑去宿舍，只為了見她一面，但這次卻沒有像之前一樣的回來；兩人還有好多的約定，要一起看電影、全家去日本旅行，還要拍全家福，但吳彥霆都將缺席不會實現了。

她頻頻拭淚說，「我知道你盡力了，我與兒子會好好過生活，盼勿牽掛」，最後也深情的再次輕輕的說聲「老公我愛你」。吳彥霆的母親也發表哀悼文以兒子為榮。

公祭典禮結束後，在憲兵鳴槍下進行啟靈儀式，空軍袍澤列隊以隆重軍禮送吳彥霆最後一程。4架F-16戰機編隊衝場，以「追思致敬隊形」通過基地上空，其中3號機爬升脫離編隊，象徵第五聯隊同袍對吳彥霆的最高敬意。

吳彥霆骨灰由運輸機C-130移往台北，再轉往新店碧潭的空軍公墓安葬。吳彥霆4日駕駛花蓮基地編號6685號F-16單座戰機從花蓮機場起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，執行定向攻擊目標基隆港，不幸在瑞芳五分山區撞山，機毀殉職。（編輯:陳政偉/孫承武/黃國倫）1070621

飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。總統蔡英文（右）21日出席公祭典禮，送吳彥霆最後一程並頒發褒揚令。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年6月21日飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。總統蔡英文（右）21日出席公祭典禮，送吳彥霆最後一程並頒發褒揚令。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年6月21日
飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時不幸在新北市五分山失事殉職。21日在空軍花蓮基地舉行公祭，空軍袍澤列隊以隆重軍禮送吳彥霆最後一程。4架F-16戰機編隊衝場，以「追思致敬隊形」通過基地上空，其中3號機爬升脫離編隊，象徵第五聯隊同袍對吳彥霆的最高敬意。中央社記者李先鳳攝　107年6月21日飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時不幸在新北市五分山失事殉職。21日在空軍花蓮基地舉行公祭，空軍袍澤列隊以隆重軍禮送吳彥霆最後一程。4架F-16戰機編隊衝場，以「追思致敬隊形」通過基地上空，其中3號機爬升脫離編隊，象徵第五聯隊同袍對吳彥霆的最高敬意。中央社記者李先鳳攝　107年6月21日
飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時不幸在新北市五分山失事殉職。21日在空軍花蓮基地舉行公祭，感念吳彥霆對國家的貢獻，儀式中於遺靈棺木上覆蓋國旗，表彰他一生投入保家衛國的忠勇義風。中央社記者李先鳳攝 107年6月21日飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時不幸在新北市五分山失事殉職。21日在空軍花蓮基地舉行公祭，感念吳彥霆對國家的貢獻，儀式中於遺靈棺木上覆蓋國旗，表彰他一生投入保家衛國的忠勇義風。中央社記者李先鳳攝 107年6月21日

延伸閱讀》「我兒子是最棒的飛官...」吳彥霆母親抱著蔡總統痛哭

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP