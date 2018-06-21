送飛官吳彥霆最後一程 蔡總統允諾照顧家人

飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時，不幸在新北市五分山失事殉職，21日在空軍花蓮基地舉行公祭，總統蔡英文（右）出席致祭，並頒發褒揚令。中央社記者李先鳳攝 107年6月21日

（中央社記者葉素萍、李先鳳台北－花蓮縣21日電）飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。總統蔡英文今天出席公祭典禮，送吳彥霆最後一程並頒發褒揚令。蔡總統請吳彥霆放心，「一定會好好照顧你的家人」。



飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸墜毀在新北市瑞芳區五分山，機毀殉職。



蔡總統在國防部長嚴德發陪同下，向吳彥霆的靈堂上香致意，頒發褒揚令及弔唁，並慰問家屬，家屬難掩悲痛，眼淚奪眶而出，讓人不捨。



嚴德發代表總統頒發旌忠狀，追頒干城甲種二等、楷模甲種二等、二等宣威及三等宣威等獎章，並追晉中校，感念吳彥霆對國家的貢獻，儀式中於遺靈棺木上覆蓋國旗，表彰他一生投入保家衛國的忠勇義風。



蔡總統透過社群網站臉書（facebook）貼文指出：「彥霆是我們的弟兄，我一定要跟他的家人一起，送他最後一程。」



她說，今天，她把褒揚令頒給吳彥霆中校的家人。國家失去了一位優秀的飛行員，家人失去了摯愛，讓人感到無比惋惜跟傷痛。「彥霆請你放心，我們一定會好好照顧你的家人。」





飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。總統蔡英文（右）21日出席公祭典禮，送吳彥霆最後一程並頒發褒揚令。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年6月21日

吳彥霆的遺孀細數兩人在一起的時光，包括吳彥霆在演習後不顧勞累都會跑去宿舍，只為了見她一面，但這次卻沒有像之前一樣的回來；兩人還有好多的約定，要一起看電影、全家去日本旅行，還要拍全家福，但吳彥霆都將缺席不會實現了。



她頻頻拭淚說，「我知道你盡力了，我與兒子會好好過生活，盼勿牽掛」，最後也深情的再次輕輕的說聲「老公我愛你」。吳彥霆的母親也發表哀悼文以兒子為榮。



公祭典禮結束後，在憲兵鳴槍下進行啟靈儀式，空軍袍澤列隊以隆重軍禮送吳彥霆最後一程。4架F-16戰機編隊衝場，以「追思致敬隊形」通過基地上空，其中3號機爬升脫離編隊，象徵第五聯隊同袍對吳彥霆的最高敬意。



吳彥霆骨灰由運輸機C-130移往台北，再轉往新店碧潭的空軍公墓安葬。吳彥霆4日駕駛花蓮基地編號6685號F-16單座戰機從花蓮機場起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，執行定向攻擊目標基隆港，不幸在瑞芳五分山區撞山，機毀殉職。（編輯:陳政偉/孫承武/黃國倫）1070621





飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，不幸殉職。總統蔡英文（右）21日出席公祭典禮，送吳彥霆最後一程並頒發褒揚令。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年6月21日

飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時不幸在新北市五分山失事殉職。21日在空軍花蓮基地舉行公祭，空軍袍澤列隊以隆重軍禮送吳彥霆最後一程。4架F-16戰機編隊衝場，以「追思致敬隊形」通過基地上空，其中3號機爬升脫離編隊，象徵第五聯隊同袍對吳彥霆的最高敬意。中央社記者李先鳳攝 107年6月21日

飛官吳彥霆4日駕駛F-16戰機執行演習任務時不幸在新北市五分山失事殉職。21日在空軍花蓮基地舉行公祭，感念吳彥霆對國家的貢獻，儀式中於遺靈棺木上覆蓋國旗，表彰他一生投入保家衛國的忠勇義風。中央社記者李先鳳攝 107年6月21日

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