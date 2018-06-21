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政院通過勞動事件法草案 擬設勞動法庭

發稿時間：2018/06/21 13:06

最新更新：2018/06/21 13:06

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（中央社記者顧荃台北21日電）行政院會今天通過勞動事件法草案，法案重點包括各級法院應設置勞動法庭或專股、設立法官調解委員會、以及降勞工的訴訟裁判費等，以便能夠確保勞工權益。

勞動事件法草案共53條，所定義的勞動事件指基於勞工法令、團體協約、工作規則、勞資會議決議、勞動契約、勞動習慣及其他勞動關係，所發生的權利義務爭議；以及工會與會員或會員之間因工會相關規範所生爭議、建教生與建教合作機構間因建教合作相關規範所生爭議等，都包括在內。

草案規定，各級法院應設置勞動法庭或專股，優先遴選具有勞動法相關學識、經驗者擔任勞動法庭法官，迅速審理進行勞動事件。

為了保障較弱勢的勞方，草案明定，勞工可在勞務提供地法院起訴，並減徵或暫免徵收勞工起訴、上訴及聲請強制執行的裁判費、執行費；草案也合理減輕勞工舉證責任，規定雇主依法令應備置的文書具有提出義務，如工資清冊、出勤紀錄等。

草案並規定，法院應遴聘勞動調解委員，並由1名勞動法庭法官和2名調解委員組成勞動調解委員會，進行勞動調解；勞動調解應於三次內終結，勞動訴訟以一次辯論終結為原則。

行政院發言人徐國勇轉述，行政院長賴清德在院會中表示，制定勞動事件法草案是執行總統府司法改革國是會議決議，為民事訴訟法、強制執行法的特別法，以期妥適、專業、迅速、有效、平等處理勞動事件，維護勞工法定權益及促進勞資關係和諧。（編輯：陸倩瑤）070621

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