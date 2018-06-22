自辦民調卻未現身 林為洲：憂對手見縫插針

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨立委林為洲辦公室今天上午舉辦「新竹縣長民調公布記者會」，但林為洲本人未現身，在場媒體隨即致電林為洲了解狀況，林為洲說，憂心敵對陣營見縫插針、製造對立。



國民黨提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，林為洲則計畫自做民調，並於今天召開「新竹縣長民調公布記者會」，盼黨中央思考重新提名縣長人選。



由於有媒體報導，國民黨新竹縣黨部可能在今天召開考紀會，針對林為洲自行公布民調一事，祭出黨紀處分，雖然新竹縣黨部昨天出面否認，但林為洲上午的記者會，仍吸引大批媒體到場關注。



就在記者會開始前，林為洲卻遲遲未出現，同時更傳出林為洲將不出席的消息，現場媒體隨即致電林為洲，詢問不出面的原因，林為洲表示，以往若是黨內民調，也是由民調公司與黨中央舉辦，不是當事人。



但媒體追問，這是林為洲自己辦的民調，是否是擔心現身會讓人覺得是不團結，林為洲回應「對，怕敵對陣營見縫插針、製造對立。」他強調，他只是要客觀呈現民調數據，提供給黨中央參考，希望在8月27日前回歸制度。



至於是否擔心被開除黨籍，林為洲表示，當然不希望會這樣，這也不符合比例原則，以往慣例都不會這樣，應該是要到中選會登記，以無黨籍身份參選才會開除，現在他只是在提供意見給黨中央而已。



針對本次林為洲委託艾普羅民調公司所做的民調結果，比照國民黨初選規格，政黨對比佔85%、黨內互比則為15%，最終結果，林為洲支持度58.02%，領先楊文科的41.98%。訪問時間為6月19日至21日，有效樣本為1069人，抽樣誤差為正負3.0個百分點。（編輯：楊凱翔）1070622