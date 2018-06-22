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陸委會副主委 陳明祺李麗珍確定出任

發稿時間：2018/06/22 18:36

最新更新：2018/06/22 18:36

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（中央社記者繆宗翰台北22日電）陸委會下午公布組改名單。清大社會所所長陳明祺、現任陸委會主秘李麗珍確定出任政務、常務副主委；現任參事兼秘書處處長盧長水也將接任駐港代表。

立法院5月22日三讀通過大陸委員會組織法，「行政院大陸委員會」將更名為「大陸委員會」預計於7月2日揭牌。本次組改也取消特任副主委職位，改設2位政務副主委及1位常務副主委。

陸委會今天透過新聞稿表示，國立清華大學社會學研究所所長陳明祺為美國耶魯大學社會學博士，具備台商社會學及中國大陸研究相關專長背景，因此將借調擔任政務副主委。

現任陸委會主任秘書李麗珍則是國立中興大學公共政策研究所碩士，從陸委會成立之初服務至今，歷任經濟處專門委員、研究委員、副處長及處長等職務，行政歷練完整，對兩岸政策相關業務相當嫻熟，因此將升任常務副主委。

陸委會指出，新任政務和常務副主委將於7月2日上任。現任政務副主委兼發言人邱垂正也會續任。

陸委會強調，通過組織調整後，加上政務、常任副主委同時到任，將更有利陸委會組織發展，提升兩岸事務統籌協調功能，期盼開啟兩岸關係和平穩定新局。

另外，關於陸委會香港事務局局長一職，陸委會考量該職務有其重要性，希望由有外派經驗的人來擔任。所以，經行政院核派由盧長水接任。盧長水曾任陸委會聯絡處處長、澳門事務處處長等職務多年。

陸委會組改過後，組織架構維持6個業務單位、5個輔助單位及2個比照駐外機構（香港及澳門辦事處）。（編輯：朱建陵）1070622

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