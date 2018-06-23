/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎世足比特幣陳偉殷
>rss

姚文智辦晚會 阮昭雄籲柯文哲說明房貸去向

發稿時間：2018/06/23 17:05

最新更新：2018/06/23 17:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北23日電）民進黨台北市長參選人姚文智今晚舉辦首場造勢晚會，台北市長柯文哲對此表示大型活動都很花錢，台北市議員阮昭雄則要柯文哲說清楚房貸3000萬元為何憑空消失，再來檢視別人。

姚文智晚間將舉辦「首都大步走，國家向前行」造勢晚會，柯文哲被媒體問到是否會辦類似活動拚場時表示，其實這種大型活動都很花錢，他還在思考能不能用「比較現代的方式」打選戰。

身兼姚文智競選團隊執行總幹事的阮昭雄今天透過姚文智辦公室發布新聞稿回應柯文哲，表示柯文哲才是花市民的錢進行統戰不手軟，要批評對手金錢使用模式前，先解釋清楚自己的金錢流向。

阮昭雄表示，台北市政府花新台幣200萬元公帑主辦「2018兩岸四地城市龍舟文化交流賽」，偷偷摸摸的程度不只台北市民完全不知道，就連官方網站也沒有。比賽現場變成中國進行統戰的場合，柯文哲竟然花人民納稅錢配合統戰，應該要先說清楚講明白，並向納稅人道歉。

另外，阮昭雄還指出，柯文哲2014年競選期間也曾花大錢舉辦大型活動，繼濫用行政資源打壓對手不給予在活動中致詞，又再度昨是今非。

阮昭雄表示，柯文哲市長財產申報中，3000萬元房貸憑空消失，到現在仍無法說清楚講明白。因此，他認為，柯文哲要刮別人鬍子，要先把自己的刮乾淨。（編輯：梁君棣）1070623

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆紅毯星光熠熠
金曲獎29屆紅毯星光熠熠
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP