姚文智辦晚會 阮昭雄籲柯文哲說明房貸去向

（中央社記者蕭博文台北23日電）民進黨台北市長參選人姚文智今晚舉辦首場造勢晚會，台北市長柯文哲對此表示大型活動都很花錢，台北市議員阮昭雄則要柯文哲說清楚房貸3000萬元為何憑空消失，再來檢視別人。



姚文智晚間將舉辦「首都大步走，國家向前行」造勢晚會，柯文哲被媒體問到是否會辦類似活動拚場時表示，其實這種大型活動都很花錢，他還在思考能不能用「比較現代的方式」打選戰。



身兼姚文智競選團隊執行總幹事的阮昭雄今天透過姚文智辦公室發布新聞稿回應柯文哲，表示柯文哲才是花市民的錢進行統戰不手軟，要批評對手金錢使用模式前，先解釋清楚自己的金錢流向。



阮昭雄表示，台北市政府花新台幣200萬元公帑主辦「2018兩岸四地城市龍舟文化交流賽」，偷偷摸摸的程度不只台北市民完全不知道，就連官方網站也沒有。比賽現場變成中國進行統戰的場合，柯文哲竟然花人民納稅錢配合統戰，應該要先說清楚講明白，並向納稅人道歉。



另外，阮昭雄還指出，柯文哲2014年競選期間也曾花大錢舉辦大型活動，繼濫用行政資源打壓對手不給予在活動中致詞，又再度昨是今非。



阮昭雄表示，柯文哲市長財產申報中，3000萬元房貸憑空消失，到現在仍無法說清楚講明白。因此，他認為，柯文哲要刮別人鬍子，要先把自己的刮乾淨。（編輯：梁君棣）1070623