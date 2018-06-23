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台灣省政府7/1走入歷史 國發會活化中興新村

發稿時間：2018/06/23 17:45

最新更新：2018/06/23 17:45

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（中央社記者邱柏勝台北23日電）台灣省政府於7月1日走入歷史，相關業務移交國發會接續辦理。國發會主委陳美伶表示，未來將於當地成立中興新村活化專案辦公室，透過相關部會通力合作，以展現新的繁榮風貌。

陳美伶今天率國家發展委員會一級主管赴台灣省政府所在地中興新村訪查，聽取業務移交辦理情形並與同仁互動交流。

陳美伶自去年10月起迄今，已多次親訪中興新村，現地瞭解相關辦公廳舍運用情形，此次她也特別走訪幾處具有指標性意義的辦公廳舍。她表示，中興新村生活機能甚佳，有市場、小學到高中及醫院，交通便利，應善用現有辦公廳舍，活化閒置資產。

陳美伶指出，中興新村是台灣第一個以花園城市規劃的都市計畫區，將工作、居住區合一，採取高綠覆地比率設計，環境清靜悠美，全盛時期設籍人口有2萬3000多人，尤其生活機能良好，相當適合年輕人工作及成家。

她表示，國發會同仁將共同努力，使省府業務移撥無縫接軌、服務不中斷。此外，未來將於當地成立中興新村活化專案辦公室，希望透過相關部會通力合作，促成當地展現新的繁榮風貌。她也順道對文化創意業者有意進駐的區位進行瞭解，以作為未來活化當地的參考。

台灣省政府於民國36年5月16日由台灣省行政長官公署改組成立，經86年修憲後，組織功能逐漸縮減。依據行政院所定省府業務與人員移撥時程，108年起省府預算歸零，業務與員額至遲將於今年底完成移撥中央部會，並由國發會率先自7月1日起承接大部分的省府業務。（編輯：林興盟）1070623

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