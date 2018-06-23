嚴德發軍人年改後首視導駐軍 勉莫忘初衷

國防部長嚴德發（右1）23日視導金門駐軍談到年金改革時表示，現役軍人有98%未來退休金是增加的，鼓勵官兵莫忘初衷，一起為守護家園而努力。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真 107年6月23日

（中央社記者劉麗榮台北23日電）國防部長嚴德發今天視導金門駐軍談到年金改革時表示，現役軍人有98%未來退休金是增加的，政策確實是照顧中、短役期的官兵，鼓勵官兵莫忘初衷，一起為守護家園而努力。



嚴德發上午分別前往料羅營區及太武山營區視導海軍金門基地指揮部及空軍雷達中隊等單位，對單位官兵堅守崗位的辛勞付出，表達嘉勉和肯定。這也是立法院20日三讀修正通過攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文後，嚴德發首次視導部隊。



嚴德發表示，外離島因為戰略地緣關係，預警及反應都具相當的急迫性，所以要強化聯合情監偵的作為，因此「看得到、聽得到、能指揮」顯得更為重要，地區要能跟海巡署、雷達站、觀測所等單位，相互支援，執行遠、中、近的監控，並透過縱向及橫向的通聯機制，建立共同圖像，強化防區總體戰力。



嚴德發中午與官兵會餐時發表精神講話，他表示，國軍的核心價值，就是保國衛民，忠於國家、忠於人民，讓2300萬同胞能夠安居樂業，這是國軍的使命，他也頒發加菜金，犒慰官兵的辛勞。



此外，嚴德發強調，此次軍人年金改革主要是因為退撫基金自民國100年開始已入不敷出，面臨破產，且將於109年用罄，因此改革勢在必行。



嚴德發說，軍人年改法案通過後，可達到照顧中低階、短年資人員，提升軍隊士氣，有利於募兵制推動，鼓勵現役長留久用及軍人退撫基金得以永續經營的政策目標。



嚴德發指出，現役軍人有98%將來退休金是增加的，政策確實是照顧中、短役期的官兵，國防部未來也將編組專案說明的小組，到各單位作進一步內容說明。他也逐一詢問及聽取校級軍官與士官有關年金改革的意見。



最後，嚴德發說，政府照顧軍人，「我們更要盡到我們的責任」守護國家安全，戮力戰訓本務，強化戰備訓練，他也鼓勵官兵莫忘初衷，一起為守護家園而努力。（編輯：林興盟）1070623