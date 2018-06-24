台澳簽約諾魯難民送台就醫 已治療10多名病患

外交部證實，2017年台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲政府可將現居諾魯（圖紅點處）的難民及尋求庇護者送來台灣就醫，至今已治療10多名急症或重症病患。（圖取自Google地圖網頁google.com.tw/maps）

（中央社記者顧荃台北24日電）外交部今天證實，去年台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲政府可將諾魯難民送來台灣就醫，至今已治療10多名急症或重症病患。



蘋果日報報導，澳洲雪梨晨鋒報揭露，澳洲與台灣兩國在去年9月秘密簽署諒解備忘錄，讓澳洲政府可把安置在諾魯共和國，且有緊急醫療需要的難民，送到台灣接受治療。這麼做的目的是，要防止難民在澳洲接受治療後，趁機向法院申請留在當地。



外交部發言人李憲章上午表示，澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，於去年9月間與台灣簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年一月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。



李憲章表示，備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護。計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護。



李憲章說，世界衛生組織（WHO）憲章明載「健康乃基本人權」，為呼應WHO「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC）的理念，致力深化在國際醫療領域的貢獻，並將提升友邦醫療水準及加強醫療合作，列為雙邊合作重點之一；諾魯是台灣位於南太平洋的堅定友邦，台諾雙邊醫療合作計畫行之有年，並獲豐碩成果。



他指出，作為國際社會積極及具建設性的成員，台灣樂願與國際社會共同關心及致力提升全體人類的健康。台灣將持續秉持普世人權與健康價值的原則，協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現「健康無國界」的目標。（編輯：蘇志宗）1070624





諾魯小檔案

首都：雅連

語言：英語及諾魯語

人口：約10000人

面積：21.2平方公里

2005年5月14日台諾復交後，並設立大使館。



資料來源：外交部