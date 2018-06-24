空污法明天拚三讀 國民黨團：希望民進黨回心轉意

（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院長蘇嘉全明天將再度召集朝野協商空氣污染防制法修正草案；民進黨團表達「力拚明天三讀」立場，國民黨團說，依照行政院版本三讀的空汙法將只會變成「紙老虎」。



立院22日朝野協商達成共識，空汙法修正草案包括環保署實施空污總量管制應否「會同」經濟部的霸王條款、以及移動污染源抵換等9條爭議條文全數保留，提交院會處理。



蘇嘉全預定明天上午10時30分再度召集朝野協商，針對9條爭議條文確認最後文字，若無共識，即提交下午院會處理，由朝野黨團各自推派代表逐條發言3分鐘，之後，逐條表決；各黨團發言人數分別為親民黨、時代力量各2人，國民黨（原則上）10人、民進黨5人。



民進黨立法院黨團幹事長何欣純坦言，環保署究竟應「會同」或「會商」經濟部來實施空污總量管制，「黨內還有其他不同意見」需要再溝通；而空汙法爭議條文共9條，如果在院會中逐條發言、表決，恐怕拖到深夜才能完成三讀。



國民黨團書記長李彥秀表示，空污法是環保署空污治理的重要工具，但若照政院版條文通過，「空污法將成為沒有利齒的紙老虎」；國民黨團希望明天朝野協商，能讓民進黨回心轉意，因為一旦回到議場處理，小黨的主張完全沒辦法被採納。



李彥秀還說，空污法是關係環保的民生法案，國民黨團認為應該在朝野協商盡量取得共識，而不是把朝野協商當成程序過場。



時代力量立法院黨團總召徐永明認為，地方政府對防制空汙應有更大的權限，空汙法條文若採用「會同」，環保署就變成「經濟部的環保局」，另外草案針對罰則設有上限，時力認為應按營業額比例增加罰則，對大型污染源才有裁罰效果，黨團協商時會堅持一貫立場。



親民黨團總召李鴻鈞表示，處理空污問題，「環保署不能單獨地走」，像行政院推動組織再造，未來會變成環境資源部，未來能源政策、產業結構、環保政策必須銜接起來，跨部會結合修法後才能永續。（編輯：陸倩瑤）1070624