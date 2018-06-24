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關鍵字： 德國 金曲獎林子偉世足
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綠營互拉聲勢 竹竹苗參選人合拍競選照

發稿時間：2018/06/24 17:23

最新更新：2018/06/24 17:37

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爭取連任的新竹市長林智堅（右）24日與民進黨立院總召柯建銘（左）、民進黨提名新竹縣長參選人鄭朝方（右2）以及和民進黨合作的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎（左2）一同拍攝競選定裝照。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年6月24日爭取連任的新竹市長林智堅（右）24日與民進黨立院總召柯建銘（左）、民進黨提名新竹縣長參選人鄭朝方（右2）以及和民進黨合作的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎（左2）一同拍攝競選定裝照。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年6月24日

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）爭取連任的新竹市長林智堅今天與新竹縣長參選人鄭朝方，以及和民進黨合作的苗栗縣無黨籍參選人徐定禎，一同拍攝競選定裝照，互相拉抬聲勢，盼拚竹竹苗勝選。

林智堅受訪表示，這次選戰他被民進黨中央交付竹竹苗選戰火車頭任務，因此今天與民進黨立院總召柯建銘，邀鄭朝方、徐定禎以及民進黨新竹市12席議員參選人拍攝競選定裝照，要在年底選舉贏得勝利。

「鄭朝方就像當年的自己」，林智堅表示，近年自己在竹市拚下的政績，相信鄭朝方一定也做得到，期許與鄭朝方一起努力，開創新的政治風貌，為家鄉努力。

林智堅表示，此外，竹市議員選戰部分，民進黨推出12位優質人選，其中6位資深議員擁有豐富經驗，而6位新人則都是他的「親密戰友」，城市的幸福工程，彷彿運動場上接力賽，「要棒棒是強棒，才能拿下最好成績。」

鄭朝方表示，竹竹苗是生活共同體，林智堅在竹市好政績已外溢到周遭縣市，他也向林智堅請益學習市政心法，特別是竹市有目共睹的交通改善、休閒綠帶隆恩圳與新竹左岸的整治，都是他未來將取經的重點建設。

徐定禎表示，苗栗縣幾十年下來始終是「三等縣」，希望可以翻轉苗栗，他因擔任頭份市長已累積一定基本盤，竹南鎮也整合成功，苗栗市也持續整合中，海線通霄、苑裡及卓蘭地區則是綠營優勢，勝選機率大。

帶領參選人拍定裝照的柯建銘則說，林智堅是「建設最多」的新竹市長，政績有目共睹，除肩負拉抬鄰近新竹縣、苗栗縣選情的重任，竹市議員選舉更推出「1/2新人、1/3女性、1/4客家籍」的黃金組合，對年底選舉有信心。（編輯：方沛清）1070624

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