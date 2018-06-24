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朝野立委7月訪美 擬拜會美國會台灣連線主席

發稿時間：2018/06/24 18:29

最新更新：2018/06/24 18:50

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zoom in 法院台美國會議員聯誼會預計7月訪美，將與美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（圖）會面。（中央社檔案照片）法院台美國會議員聯誼會預計7月訪美，將與美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（圖）會面。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院台美國會議員聯誼會預計7月中旬訪美，將與美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）等人會面，聯誼會副會長江啟臣今天說，拜會國會是第一優先。

據立法院台美國會議員聯誼會2018年訪美團行程草案，預計7月16至21日訪美，其中將在華盛頓與哈博及其他「國會台灣連線」成員餐敘，並拜會國會議員、行政部門資深官員、智庫等；另外會到駐美國代表處視察並聽取簡報，參加駐美代表高碩泰安排的歡迎晚宴暨僑宴。

據了解，參加的立委包括台美國會議員聯誼會會長、民進黨立委蕭美琴，及台美國會議員聯誼會副會長、國民黨立委江啟臣，還有國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、蔣萬安等人。

蕭美琴告訴中央社記者，目前行程內容還在安排中，確定後會再向大家報告。

江啟臣表示，過去台美國會議員聯誼會主要拜訪對象，國會一定是第一優先，參、眾兩院特別是台灣連線的成員；去年參訪團有進到國務院，但今年還不清楚安排情形，另外，還會拜訪美國在台協會（AIT）及相關智庫。（編輯：郭萍英）1070624

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