/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 德國 金曲獎林子偉世足
>rss

朝野辯九二有無共識 陸委會籲一致對外

發稿時間：2018/06/24 18:57

最新更新：2018/06/24 18:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者翟思嘉台北24日電）針對朝野關於「九二共識」的論戰，陸委會今天呼籲，國家遭逢中共一再政軍打壓的同時，台灣朝野各界應認清中共對台本質，一致對外。

回應總統府秘書長陳菊「九二無共識」的說法，中國國民黨主席吳敦義今天說，1992年的「九二共識」是歷史事實，不是誰講沒有就沒有。

行政院大陸委員會發布新聞參考資料表示，有關「九二共識」的內涵，在兩岸間具高度爭議，北京當局從未同意國民黨方面所表述的「一中各表」或所謂的「35字箴言」。

陸委會指出，北京所界定的「九二共識」就是「一中原則」，就是必須接受「兩岸同屬一個中國」，而這個「中國」就是中華人民共和國，沒有中華民國的生存空間。這等同於強迫台灣接受北京的統一。

陸委會說，當前在國家遭逢中共一再政軍打壓的同時，台灣朝野各界應認清中共對台本質，一致對外，「國民黨必須認清事實」。且總統也一再表示，此一議題涉及到國家主權與尊嚴，不能輕易讓步。

陸委會並針對國民黨黨主席吳敦義所提「35字箴言」說，相關內容並未在兩岸兩會協商過程、函電文件、國統會決議以及立法院公報等資料中，完整及連續地呈現，更非兩岸簽署或認可的文字，「請吳主席不要一再誤導視聽」。

陸委會說，政府已多次重申尊重1992年兩岸會談歷史事實與既有政治基礎，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，這是台灣社會最大的共識。政府堅定捍衛國家主權及台灣人民的自由選擇權，這才是真正回歸憲法國民主權的立憲精神。

呼籲中國大陸應正視兩岸分治現實及台灣的主流民意，務實透過不設前提溝通與台灣對話、化解分歧，才能開啟兩岸良性互動的未來。1070624

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP