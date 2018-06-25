促轉會籌設政治創傷療癒中心 加害人也可諮商

（中央社記者顧荃台北25日電）促轉會副主委張天欽今天表示，促轉會下的「重建社會信任組」正在規劃籌設「政治創傷療癒中心」，為白色恐怖或二二八時期受害者或家屬提供心理諮商，良心不安的加害者也可求助。



張天欽上午表示，過去威權時期，很多人因政治迫害受到心理創傷，不僅是受害人自己，家屬跟朋友也受到影響；此外，也有些加害者受到良心譴責，多年來睡不好，促轉會希望能提供心理療癒，因此籌設「政治創傷療癒中心」



張天欽說，政治創傷療癒中心將由專業的心理諮商師為白色恐怖或二二八時期受害人或者其家屬，甚至是加害者，提供心理諮商服務。初步估算，諮商需求人數約3000至5000人，目前正在探勘場地，希望能越快成立越好。



另外，在平復司法不法方面，張天欽表示，促轉會最近清查完成相關檔案，統計二二八事件中，獲賠償者有2312件，不賠者500件；白色恐怖賠償者7965件，不賠者2036件；戒嚴時期人民受損權利回復有3124件。



他表示，這些獲得賠償、補償或權利回復的民眾，表示當時的案件即為冤案、錯案跟假案，依據促轉條例第六條規定，這些獲賠案件的有罪判決均視為撤銷。因此促轉會正在核對上述案件的相關法院判決，屆時將會依法公告，請司法院予以塗銷。（編輯：陸倩瑤）1070625