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美國國家民主基金會： 台灣是獨特的民主盟友

發稿時間：2018/06/25 12:33

最新更新：2018/06/25 12:33

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（中央社記者石秀娟台北25日電）美國國家民主基金會總裁葛希曼今天指出，當民主受到威權政權威脅，甚至部分傳統世界領袖的民主價值也受質疑時，台灣是世界民主倡議人士的合作夥伴，台灣如果能成功捍衛民主，表示儘管有許多困難與挑戰，民主終將勝過威權。

葛希曼（Carl Gershman）應邀在台灣民主基金會舉辦的15周年國際會議發表主題演說。他說，總統蔡英文說台灣是全球公民社會的公民，「實際上不只如此」，台灣是追求民主價值者的啟發，是他們的合作夥伴，尤其在威權興起、部分傳統世界領袖對民主的價值也受質疑之際。

他舉例指出，今年初在塞內加爾舉辦的第九屆「世界民主運動全球大會」，很多國家都對台灣在「公元兩千論壇」領導研究中國議題的小組很感興趣，特別是亞洲如何團結面對挑戰，此外，他剛訪問日本與南韓，兩國也非常關切中國崛起、美國對亞洲承諾鬆動對自由秩序的影響。

葛希曼說，「我們遇到的每個人都很歡迎台灣的合作，在亞洲建立捍衛自由秩序的團結力量」。

美國國家民主基金會是由美國國會支持的組織。葛希曼指出，美國的政策領導者視中國是民主價值、規範、美國利益的「最大挑戰」，而面對這些挑戰，他說，台灣的地位很特別，「美國應該考慮到台灣的價值，將台灣視為獨特、且佔有戰略地位的民主盟友」。

他接著提到，有部分政治學者說，中國的經濟成長是其政權正當性的基礎。但他說，中國從沒有政治上的正當性，它不是經過自由選舉的政權，社會上有很多不穩定，對支持人權、西藏、維吾爾族人士不斷打壓等等，台灣作為中國模式的對比，更會凸顯中國政權正當性的危機。

葛希曼也提到中國對台灣的威脅，包括運用「銳實力」分化、干擾台灣社會，以經濟手段吸附台灣，在國際上孤立台灣，發動軍演及軍機、軍艦繞台恐嚇台灣，試圖迫其投降，但這些都沒有效，最近台灣民主基金會的民調已經說明，越支持民主者就越願意挺身面對中國的威脅。

葛希曼指出，他相信，美國增強與台灣的聯盟關係，將有助於阻擋這些來自中國的威脅。

然而，葛希曼說，台灣要捍衛民主與生存，最終、最重要的關鍵，仍是台灣人民的意志力，為保護民主而奮鬥，讓台灣成為更為擁抱多元價值的國家，並強化其政治、經濟、社會體系。

他說，台灣的民主發展，不只對亞洲國家，對其他國家也是重要的啟發。（編輯：陸倩瑤）1070625

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