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柯一正號召時力議員參選人成立捍衛空品連線

發稿時間：2018/06/25 12:35

最新更新：2018/06/25 12:35

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（中央社記者范正祥台北25日電）在導演柯一正號召下，時代力量縣市議員參選人今天宣布成立「捍衛空品連線」，共同簽署「捍衛空品．嚴格監督」承諾書，當選後將擔任公益揭發人，監督空氣品質，把關民眾健康。

擔任時代力量決策委員的柯一正與黨秘書長陳惠敏，與14位來自台中市、雲林縣、高雄市、基隆市、新北市、彰化縣、嘉義市、台南市、台北市及桃園市的黨提名縣市議員參選人，在立法院黨團召開記者會，宣布成立「捍衛空品連線」。

柯一正表示，台灣中、南部空氣污染問題嚴重，民間團體之前在台中、高雄舉行反空污大遊行時，許多黨派都參加並承諾要反空污、救健康。為了保護人民的健康，時代力量實踐諾言成立「捍衛空品連線」，也希望各黨派以行動兌現諾言。

關於空氣污染防制，陳惠敏指出，「健康優先」、「資訊公開」、「權責加重」是時代力量提出的三大改革方向，她說，「空氣沒有黨派」，各級民代應好好想一想，自己來自的選區空氣品質如何，也應為下一代健康著想，堅持為空氣品質把關。

出席記者會的時代力量台中市議員參選人吳佩芸建議，一些空污「重災區」的縣市，地方政府應該運用自治條例，制定比中央更為嚴格的固定污染源審查原則。

雲林縣議員參選人廖郁賢說，環境保護署做為捍衛空氣權的第一部會，應有更積極的作為。也期待立法院能夠妥善修法，讓空氣品質變好，人民可以好好生活。

本身是醫師的高雄市議員參選人林子盟形容，「全台沒有比高雄空污更嚴重的地方」，他呼籲，請主政機關重視包括高雄在內，許多地方民眾面對空污的苦難。

新北市議員參選人陳志明強調，空氣污染防制應重視國營事業在當中的角色，讓國營事業不僅能夠扮演台灣經濟發展的支柱，同時也能夠幫助推進台灣的環保。

曾在荷蘭生活5年的彰化縣議員參選人吳韋達說，「荷蘭的空氣非常好」，但台灣中、南部的空氣品質令人憂心。他建議，要解決空污問題，「環保署應先南遷」。

台北市議員參選人林亮君表示，空氣污染防制，維護人民生活品質，應降低所有污染源，而不是最後必須回到「因為污染所以大家都不要出門」，變成本末倒置。

與會的台中市議員參選人簡嘉佑、許皓甯，雲林縣議員參選人鍾政翰，基隆市議員參選人陳薇仲，嘉義市議員參選人張志翔，台南市議員參選人林易瑩，桃園市議員參選人簡智翔、劉祐龍，也都在記者會呼籲跨地區齊力做好空氣污染防制。

記者會最後，與會的14位縣市議員參選人在柯一正、陳惠敏見證下，共同簽署「捍衛空品．嚴格監督」承諾書：「我將捍衛全民健康，協助民眾或主動揭發空污違法事實、確實保障空污吹哨者的各項權益，並嚴格監督政府執法。」（編輯：林沂鋒）1070625

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