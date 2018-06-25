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是否出任姚文智競選幹部 唐鳳：言之過早

發稿時間：2018/06/25 14:32

最新更新：2018/06/25 15:48

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行政院政務委員唐鳳（圖）25日在台北出席2018數位經濟論壇，會前受訪表示，民進黨台北市長參選人姚文智的團隊有來約office hour時間，這一、兩週會見面，還不清楚對方想談什麼，是否擔任競選幹部，唐鳳說，「這都言之過早」。中央社記者張皓安攝　107年6月25日行政院政務委員唐鳳（圖）25日在台北出席2018數位經濟論壇，會前受訪表示，民進黨台北市長參選人姚文智的團隊有來約office hour時間，這一、兩週會見面，還不清楚對方想談什麼，是否擔任競選幹部，唐鳳說，「這都言之過早」。中央社記者張皓安攝　107年6月25日

（中央社記者顧荃台北25日電）外傳民進黨台北市長參選人姚文智有意邀請政務委員唐鳳擔任競選幹部，唐鳳今天表示，「這都言之過早」，姚的團隊有來約她的office hour時間，這一、兩週會見面，還不清楚對方想談什麼。

唐鳳下午出席2018數位經濟論壇，會前受訪時表示，姚文智競選辦公室今天第一次與她的辦公室接觸，約了office hour時間，在這一、兩週會見面，她的原則是office hour任何人都可以來跟她討論任何合作的事情，事後會有公開紀錄。

至於要與姚文智聊什麼？唐鳳表示，她只知道姚文智有來約時間，但具體要談什麼，還沒收到資料。她提供社會創新服務，任何人來提出創新想法、可以解決社會問題，她都願意貢獻，但並不是為了選舉，不管是參選人、候選人、中小企業或公民團體，任何人都可以來使用此資源，

媒體詢問，是否有意願幫姚文智選舉操盤或擔任競選職務？唐鳳回答「這都言之過早」，她自己是沒有要競選，也不覺得是只對哪一位候選人提供服務，任何人都可以來討論。

唐鳳20日與媒體茶敘，被問到年底地方選舉是否會幫忙輔選時表示，她每週三上午10時到晚間10時都在空總創新實驗中心，這是她的office hour，只要同意雙方對話可用錄影、錄音、文字稿或直播任一方式公開在網路上，「任何人都可以來找我」。

唐鳳說，她的office hour是來者不拒，不會因為選舉就不能來找她，她也不會特別排除參選人或候選人到空總，但她不會去造勢活動站台。（編輯：陸倩瑤）1070625

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