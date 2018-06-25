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諾魯難民送台就醫 府：樂意照護醫衛弱勢朋友

發稿時間：2018/06/25 16:27

最新更新：2018/06/25 16:35

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zoom in 總統府25日表示，台灣有責任也樂意關心照護所有國際上在健康、醫藥衛生相對弱勢的朋友。圖為總統府發言人黃重諺。（中央社檔案照片）總統府25日表示，台灣有責任也樂意關心照護所有國際上在健康、醫藥衛生相對弱勢的朋友。圖為總統府發言人黃重諺。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北25日電）台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲可將諾魯難民送到台灣就醫；總統府今天表示，儘管中國打壓不斷，但台灣有責任也樂意關心照護所有國際上在健康、醫藥衛生相對弱勢的朋友。

外交部昨天表示，澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，去年9月間與台灣簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲及時醫療診治情形下，轉送到台灣接受醫療照護。

外交部表示，備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護；計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護，難民往返台灣機票及在台醫療診治照護費用都由澳洲政府支付。

總統府發言人黃重諺表示，對台灣來說，儘管來自中國在國際上的打壓不斷，但作為國際社會一員與國際上醫療健康先進國，台灣有責任也樂意與國際社會共同關心照護所有國際上在健康、醫藥衛生上相對弱勢的朋友，進一步致力提升全體人類健康福祉。

黃重諺說，秉持普世人權與健康價值原則，台灣將持續協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現「健康無國界」的目標。（編輯：李明宗）1070625

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