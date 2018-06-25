北市府：文大宿舍2車位違規使用 限期改善

文化大學宿舍大群館原應作為停車場使用的地下室遭指違規使用，台北市都發局等單位25日派員會勘，確認停車場部分空間被挪為他用，已要求校方限期改善。中央社記者黃麗芸攝 107年6月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）文化大學宿舍大群館爭議未歇，台北市議員爆地下室有違規使用情事；台北市都發局今天派員到場會勘，經查地下室有2個停車位遭改用，要求校方限期改善，違者依法開罰。



民主進步黨籍台北市議員簡舒培昨天在臉書發文表示，接獲文大學生向她檢舉，文大向中國國民黨新北市參選人侯友宜妻子租用的大群館宿舍地下室遭違規使用，原本地下一樓的使用執照是作為停車場使用，卻長期被違規作為烹調室和洗衣間使用，質疑恐釀公安隱憂。



台北市都發局、建管處和台北市消防局今天下午派員到場進行現勘。



歷經約一小時勘查，台北市都發局建管處使用科股長楊景程會後受訪表示，今天查看大群館動態安檢都符合規定，包括樓梯間、通道等處，都無阻塞或堆積雜物等情事。



楊景程指出，大群館地下室原規劃有15個停車位，經查少2個停車位，其中一個改為置放洗衣機使用，另一個則隔間為儲藏空間用，違反建築法相關規定，限期15天讓文大進行陳述改善，否則可處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。



土管部分，都發局建築管理科正工程司高國峰則表示，今天適逢學校期末考最後一天，所以校方僅開放一間房間供會勘使用情形，查看內有床舖和桌椅等物供學生使用，是否認定為寄宿住宅，後續將依校方陳述意見和統整會勘情形，最後再做綜合研判。



高國峰說，都發局在6月20日發文給文大，限期10天內針對大群館使用情形進行陳述意見，因校方在22日才收到公文，所以期限截止日為7月2日。



由於文大宿舍爭議不休，大群館住宿學生、大傳系大一女學生黃郁庭受訪表示，媒體高度關切和政府單位會勘確實造成住宿同學的困擾，雖有部分住宿生認為大群館生活空間較狹小，但她個人則認為這裡很棒，這是主觀問題。



另一名學生宿舍自治委員會自治幹部、中文系大二男學生翁碩謙則說，他在大群館居住兩年，每年公安逃生演練都很平順完成，也希望不要成為選舉操作的焦點。（編輯：李亨山）1070625