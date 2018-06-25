賴清德提政府三大職責 勉公務員壯大國家

行政院長賴清德（左）25日在台北市公務人力發展中心出席首屆政府服務獎頒獎典禮，表揚獲獎的台北市立聯合醫院，由總院長黃勝堅（右）代表領獎。中央社記者吳翊寧攝 107年6月25日

（中央社記者潘姿羽台北25日電）國發會今天舉行第一屆「政府服務獎」頒獎典禮，行政院長賴清德到場致詞頒獎，並強調政府有三大職責，即服務人民、安定社會、建設國家，期勉同仁共同落實，進而壯大國家。



本次「政府服務獎」是各中央機關與地方政府共推薦174個機關參選，由國家發展委員會邀請學者專家，以審慎嚴謹、實地驗證的方式，評選出30個服務績優機關。



賴清德致詞時指出，這次得獎機關，不論中央或地方，都可歸結出3大特色，一是展現創新的精神，應用科技提供最好的服務；二是由機關首長親自帶領同仁，以奉獻的精神全心投入；三是充分考量民眾的需求，展現出開放政府的精神。



賴清德期許這些得獎機關的作為，能成為全國所有公務同仁學習的榜樣，引領各機關積極投入服務改善及創新。



賴清德強調，政府的職責在於服務人民、安定社會以及建設國家。在服務人民方面，要能視民如親、具備同理心；在安定社會與建設國家方面，要有清廉、勤政、愛鄉土的精神，如此一來，不僅可使人民安居樂業，更能壯大國家發展。



「政府服務獎」前身為「政府服務品質獎」，國發會主委陳美伶致詞時則說明，過去政府服務多屬於臨櫃、面對面的型態，隨著數位經濟與網路時代的來臨，政府服務型態必須有全方位的改變。



國發會官員進一步解釋，政府服務獎鼓勵的面向更廣，希望各機關服務過程能夠導入民眾意見、使用創新科技，讓政府服務智慧化、人性化；而從這次的得獎名單中，也可看到許多單位已經朝此方向邁進。



以台南市政府衛生局為例，除了運用資通訊科技建置台南市登革熱疫情地理資訊系統，並善用科技工具如Google服務功能，進行熱點分析及繪製化學防治或病媒蚊孳生源範圍等時間，強化疫情監測、預警等事項。



另外，台南市政府也推動創新的「智慧捕蚊燈計畫」，將該燈捕捉到的蚊子特性資料透過無線網路上傳至雲端平台，結合大數據分析，擬定登革熱相關防治策略，並透過「台南市資料開放平台」，促成民間開發11項登革熱防治應用系統，民眾可運用「掌蚊人APP」，定位搜尋「登革熱NS1抗原快速診斷試劑」診所及通報髒亂點，運用民間力量，有效提升防治成效。（編輯：張均懋）1070625





行政院長賴清德（左）25日在台北市公務人力發展中心出席國發會舉辦的第一屆政府服務獎頒獎典禮，頒獎表揚本屆獲獎機關之一、彰化縣溪湖地政事務所。中央社記者吳翊寧攝 107年6月25日