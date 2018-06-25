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綠指空污修法進步 藍稱年底選舉重要變數

發稿時間：2018/06/25 23:08

最新更新：2018/06/25 23:28

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立法院審理空氣污染防制法修正草案，25日晚間正式三讀通過，民進黨籍立委議場內手持標語，齊呼「進步修法，防制空污」等口號。中央社記者吳翊寧攝　107年6月25日立法院審理空氣污染防制法修正草案，25日晚間正式三讀通過，民進黨籍立委議場內手持標語，齊呼「進步修法，防制空污」等口號。中央社記者吳翊寧攝　107年6月25日

（中央社記者溫貴香、王承中台北25日電）立法院會今天三讀修正通過空污法，民進黨立法院黨團認為這是一大進步修法，不容抹黑成打假球。國民黨團表示，空污不僅不會改善且會更差，將成年底選舉重要變數。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純晚間受訪表示，空污法協商、三讀過程波折不斷，但朝野都能理性發表意見，讓議事能夠順利進行，縱使有些關鍵條文，朝野有不同意見，但這是一大進步的修法，很多條款都比現行條款好很多。

對於中國國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗表示，空污法修正通過後，空污不僅不會改善而且會更差，預期空污將是年底選舉很重要的變數。何欣純表示，年底選舉因為是秋冬之際，是空污比較嚴重的季節，在野黨一定會拿空污當選戰主軸，但空污問題執政黨務實面對問題、改善問題，不流於政治的口水戰。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，民進黨為德不卒、修法只修半套、幫財團開後門、掩耳盜鈴，在野黨的主張無法完全被採納。世界衛生組織（WHO）已將空氣污染列為主要環境致癌物，引發肺癌風險更勝二手菸，政府不積極削減工廠排污移動，卻開後門用移動污染源減量抵換固定污染源增量，燃氣供應來不及就蓋燃煤電廠，是本末倒置，把人民當空污交易的白老鼠。

李彥秀說，修法未正視燃煤空污對中南部空品與健康的危害，中央強制訂定許可證的統一標準，忽視了地方空品差異、部分地方政府需要更嚴格的管制標準的需求，限縮了地方聲音。抓小放大的心態讓人民精神錯亂，這樣的修法很難讓人信服。

時代力量立法院黨團發布新聞稿表示，空污法的修正，有許多關鍵條文都未能獲得進步的修改，對此，時代力量黨團感到相當遺憾。然而，改善空氣品質是長期的任務，今天的修法只是邁出了一小步，未來，時代力量無論在中央或地方，都將持續追蹤空污法的執行成效。唯有持續地監督、把關，法律才能確切落實、發揮效果。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔則在臉書發文表示，空污法已三讀修正通過，但對於改善空污卻還是大問號，在野黨在協商過程中一直要給環境保護署必要的武器來對抗空污，但環保署卻不斷自我限縮。

她說，親民黨不希望未來的環資部只管吸管不管排氣管，也不希望空污法的過關是讓未來天然氣「火力全開」。(編輯：陳永昌)1070625

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