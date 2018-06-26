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反毒有功人士頒獎典禮 蔡總統向英雄致敬

發稿時間：2018/06/26 10:51

最新更新：2018/06/26 12:06

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總統蔡英文（左3）26日在台北，出席107年反毒有功人士及團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，頒獎給反毒有功人士。中央社記者徐肇昌攝 107年6月26日總統蔡英文（左3）26日在台北，出席107年反毒有功人士及團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，頒獎給反毒有功人士。中央社記者徐肇昌攝 107年6月26日

（中央社記者蕭博文台北26日電）法務部今天舉辦反毒有功人士暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，美國職籃NBA台裔球星林書豪等人獲獎。總統蔡英文親臨現場頒獎，重申政府反毒決心，並向反毒英雄致敬。

法務部長邱太三致詞時表示，林書豪默默從事公益，應內政部警政署刑事警察局邀請拍攝反毒宣導影片，發揮深厚影響力與個人魅力，可惜林書豪返美練球，不克出席，由經紀人代為領獎。

蔡總統致詞時說，今天除表揚反毒有功人士，也向台灣社會展示當政府全體動起來，絕對拿得出反毒成果，反毒是政府第一要務，「絕對不要懷疑我們的決心，如果有人膽敢挑戰法律、破壞社會治安，下場就是接受法律制裁。」

蔡總統表示，過去2年共有4個反毒成果，包括具體查緝毒品績效、整合更多資源、建立更完善的法制與完善社會安全網，其中包含4年內投入新台幣100億元預算從事防毒拒毒緝毒戒毒工作，毒品防制基金也將於明年元旦上路。

總統蔡英文（圖）26日在台北，出席107年反毒有功人士及團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，為獲獎人員鼓掌。中央社記者徐肇昌攝 107年6月26日總統蔡英文（圖）26日在台北，出席107年反毒有功人士及團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，為獲獎人員鼓掌。中央社記者徐肇昌攝 107年6月26日

法務部新聞稿則指出，本次典禮結合世足賽潮流，以每位獲獎者都是毒品防制的守門員理念，共同建構完善無毒防護網，向反毒有功人士致敬。

新聞稿指出，獲獎的法務部矯正署台中女子監獄志工陳慧珠，曾是他人眼中前科累累的女毒蟲，吸食安非他命長達11年，靠宗教信仰走出人生光明路，現擔任志工長期與獄中同學通信，鼓勵成癮者克服心癮。

國防部憲兵指揮部刑事鑑定中心的卓擁信中校從科技辦案理念出發，協助鑑定國軍部隊及司法審檢機關毒品及尿液案件511件，引進創新科技強化檢驗中心的鑑驗量能，發揮福爾摩斯精神審視每一樁案件，也獲表揚肯定。

法務部指出，反毒有功個人與團體由林書豪等26組人選獲獎，績優毒品危害防制中心則包括嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣、高雄市、台南市等6縣市毒防中心。（編輯：張銘坤）1070626

總統蔡英文（後中）26日在台北，出席107年反毒有功人士及團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，蔡總統進場時，接受在場人士掌聲。中央社記者徐肇昌攝 107年6月26日總統蔡英文（後中）26日在台北，出席107年反毒有功人士及團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，蔡總統進場時，接受在場人士掌聲。中央社記者徐肇昌攝 107年6月26日
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