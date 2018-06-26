接見新墨西哥州長 蔡總統盼合作能源貿易

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天接見美國新墨西哥州州長馬婷妮，她說，新墨西哥州有豐富的天然氣跟礦產等資源，相信未來的合作，不論是在能源政策或貿易上，都有更多的交流機會。



蔡總統今天在總統府接見美國新墨西哥州州長馬婷妮（Susana Martinez）訪問團。



蔡總統致詞提到，這次馬婷妮率團來訪，是睽違25年來，美國新墨西哥州州長再一次地訪問台灣，她要代表台灣人民表達最誠摯歡迎；這2年來台美關係不斷提升，台灣與美國、與州政府之間也有更密切互動。



蔡總統提到，馬婷妮是新墨西哥州的首位女州長，也是全美首位西班牙裔的女州長，曾經獲得時代雜誌選入全球100位最具影響力的人士，馬婷妮擔任州長以來，不僅改善州政府的財政，也積極推動再生能源發展。



蔡總統說，今年1月到2月，新墨西哥州再生能源所生產的電力，占全州發電量比例高達30%，充分展現出馬婷妮施政成效；新墨西哥州有豐富的天然氣與礦產的資源，她相信未來的合作，不論在能源政策或貿易上，都有更多的交流機會。



另外，蔡總統表示，她要藉這機會感謝新墨西哥州的參、眾議會，多次通過友台聯合決議案，除了肯定台灣是新墨西哥州的重要夥伴，也非常支持台灣的國際參與。



蔡總統指出，在馬婷妮及州議會的大力支持下，新墨西哥州即將成為跟台灣簽署駕照互惠協定的第26個州，雙方的友好關係將會更進一步；她很高興馬婷妮親自來台簽署協定，見證這一刻；她期待透過馬婷妮首次訪問台灣，對台灣有更深入認識，雙方可以持續擴展各領域交流，讓彼此的發展不斷進步。(編輯：謝佳珍)1070626