軍人年金改革 國防部：7/1上路未改變

立法院三讀通過軍人年金改革相關法案，國防部發言人陳中吉26日表示，7月1日上路的日期沒有改變。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北26日電）立法院三讀通過軍人年金改革相關法案，國防部今天表示，7月1日上路的日期沒有改變，且年金改革並未影響三軍官校的招募狀況，證明年金改革對現役軍人沒影響。



軍人年改法案通過後，退伍軍人團體擬提出釋憲，國防部昨天起寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，若對通知函內容有疑義，可繕具訴願書向行政院或國防部提起訴願。



國防部發言人陳中吉今天在國防部例行記者會中表示，不管釋憲或是提訴願，這是國民權利，國防部尊重。他並指出，招募狀況比往年成長，目前為止沒受到影響。



國防部人事參謀次長室次長傅正誠中將表示，媒體報導指去年三軍官校招募人數減少是因為年金改革，今年年金改革的期間正好是三軍官校報名考試時間，國防部計畫招募1704人，核准考試人數有2800多人，6月份年改期間錄取了1723人。



傅正誠說，目前正值三軍官校的入學報到期間，「不管怎樣都會比去年好很多，證明年金改革對現役沒影響，人數持續成長中」。



美國前亞太副助卿的柯慶生（Thomas Christensen）日前表示，若台灣改為「全募兵制度」，會導致台灣軍隊更小，更昂貴，這不符合台灣戰略利益。台灣需要足夠的軍力，期望能回到傳統的制度。陳中吉表示，政府推行募兵前做過研究，會持續推動下去。



陳中吉表示，政府推動募兵也提出諸多配套措施，包括年金改革和勤務加給，現在推動改善官兵生活設施的興安專案，有系統規劃住宿和訓練空間，國防部堅定立場，推動募兵制不會改變。



媒體詢問年金改革是否能如期在7月1日上路？陳中吉表示，7月1日上路日期沒有改變。（編輯：黃國倫）1070626