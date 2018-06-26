/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA葡萄牙西班牙空污法
>rss

科技援外成果 吳釗燮：台有能力意願貢獻國際

發稿時間：2018/06/26 12:45

最新更新：2018/06/26 14:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
外交部與科技部、教育部合辦科技援外成果展，26日舉行開幕式。外交部長吳釗燮陪同駐台使節、代表觀展。中央社記者侯姿瑩攝 107年6月26日外交部與科技部、教育部合辦科技援外成果展，26日舉行開幕式。外交部長吳釗燮陪同駐台使節、代表觀展。中央社記者侯姿瑩攝 107年6月26日

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部與科技部、教育部共同主辦首屆「科技援外成果展」。外交部長吳釗燮今天表示，台灣長年推動援外計畫，近年來更結合科技推動合作計畫；台灣有能力、有意願為國際做出貢獻。

吳釗燮於展覽開幕式致詞時表示，台灣在1950、1960年代接受國際援助，為台灣經濟發展注入動能，也為日後經濟奇蹟奠定基礎。

吳釗燮說，1959年台灣派出第一批農技團到越南，協助當地農業發展，開啟台灣參與國際合作的首頁，隨後陸續透過多項計畫，派遣技術專家到海外，協助當地發展。1996年，政府整合援外資源成立財團法人國際合作發展基金會，成為台灣的專業援外機構。

他指出，多年來，台灣援外的領域從農林漁牧業，擴大到公衛醫療、潔淨能源、電子商務、資通訊、環保等領域。近年來，也將台灣的科技優勢納入國際合作的項目，這個展覽就是要展現科技援外的成果。

其中一個例子是外交部自2009年起，委託國合會與國立中央大學執行的「中美洲地理資訊系統（GIS）應用能力提升計畫」。吳釗燮說，這項計畫結合福衛二號的衛星圖資，協助友邦尼加拉瓜、宏都拉斯及薩爾瓦多，掌握土地利用、國土變遷，進行環境監測、森林保護，以及提升災害防治能力。

他說，這是科技外交合作的良好典範，也顯示台灣有意願、有能力對國際社會做出貢獻。

吳釗燮表示，這是外交部第一次舉辦科技援外展覽，希望向社會大眾分享國際合作成功的案例，他期盼，未來台灣在國際合作領域有更多元的嘗試，做出更多貢獻。

出席開幕式的人士包括科技部政務次長蘇芳慶、教育部主任秘書朱楠賢，以及尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯等友邦的駐台大使等。特別的是，來自台東富岡國小、利嘉國小的師生也獲邀參加開幕式並參觀展覽。

展覽內容包括近年政府執行科技外交的成功案例，還有來自友邦的特色文物，搭配互動遊戲介紹科普知識，充分展示兼具人文與科技元素的援外成果。展覽的台北場次於國立台灣科學教育館展至8月5日，9月18日至11月11日在台中市政府台灣大道市政大樓文心樓一樓中庭展出。高雄場將於12月14日至明年4月7日間在國立科學工藝博物館展出。（編輯：黃國倫）1070626

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP