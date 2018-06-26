科技援外成果 吳釗燮：台有能力意願貢獻國際

外交部與科技部、教育部合辦科技援外成果展，26日舉行開幕式。外交部長吳釗燮陪同駐台使節、代表觀展。中央社記者侯姿瑩攝 107年6月26日

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部與科技部、教育部共同主辦首屆「科技援外成果展」。外交部長吳釗燮今天表示，台灣長年推動援外計畫，近年來更結合科技推動合作計畫；台灣有能力、有意願為國際做出貢獻。



吳釗燮於展覽開幕式致詞時表示，台灣在1950、1960年代接受國際援助，為台灣經濟發展注入動能，也為日後經濟奇蹟奠定基礎。



吳釗燮說，1959年台灣派出第一批農技團到越南，協助當地農業發展，開啟台灣參與國際合作的首頁，隨後陸續透過多項計畫，派遣技術專家到海外，協助當地發展。1996年，政府整合援外資源成立財團法人國際合作發展基金會，成為台灣的專業援外機構。



他指出，多年來，台灣援外的領域從農林漁牧業，擴大到公衛醫療、潔淨能源、電子商務、資通訊、環保等領域。近年來，也將台灣的科技優勢納入國際合作的項目，這個展覽就是要展現科技援外的成果。



其中一個例子是外交部自2009年起，委託國合會與國立中央大學執行的「中美洲地理資訊系統（GIS）應用能力提升計畫」。吳釗燮說，這項計畫結合福衛二號的衛星圖資，協助友邦尼加拉瓜、宏都拉斯及薩爾瓦多，掌握土地利用、國土變遷，進行環境監測、森林保護，以及提升災害防治能力。



他說，這是科技外交合作的良好典範，也顯示台灣有意願、有能力對國際社會做出貢獻。



吳釗燮表示，這是外交部第一次舉辦科技援外展覽，希望向社會大眾分享國際合作成功的案例，他期盼，未來台灣在國際合作領域有更多元的嘗試，做出更多貢獻。



出席開幕式的人士包括科技部政務次長蘇芳慶、教育部主任秘書朱楠賢，以及尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯等友邦的駐台大使等。特別的是，來自台東富岡國小、利嘉國小的師生也獲邀參加開幕式並參觀展覽。



展覽內容包括近年政府執行科技外交的成功案例，還有來自友邦的特色文物，搭配互動遊戲介紹科普知識，充分展示兼具人文與科技元素的援外成果。展覽的台北場次於國立台灣科學教育館展至8月5日，9月18日至11月11日在台中市政府台灣大道市政大樓文心樓一樓中庭展出。高雄場將於12月14日至明年4月7日間在國立科學工藝博物館展出。（編輯：黃國倫）1070626