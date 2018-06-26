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蔡總統：台灣民主只會向前 絕對不會後退

發稿時間：2018/06/26 17:21

最新更新：2018/06/26 17:21

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天接見台灣民主基金會創會15週年國際會議與會全球智庫、專家學者；她說，台灣人民對民主的追求和成就有目共睹，2年來用行動證明台灣民主只會向前，絕對不會後退。

蔡總統今天接見台灣民主基金會創會15週年國際會議與會全球智庫、專家學者。這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統指出，台灣人民對民主的追求和成就有目共睹。去年，無國界記者組織將亞洲第一個辦公室設立在台北。此外，今年初「自由之家」的全球自由度報告，台灣不但再度名列前茅，評分也持續提高，這些都是對台灣最好的肯定。

蔡總統提到，這2年來，「我們也用行動證明台灣的民主只會向前，絕對不會後退」。轉型正義是台灣民主化的最後一哩路，就在上個月，促進轉型正義委員會已經開始運作，「我們又邁出了一大步」。

蔡總統說，在座訪賓都是推動民主深化的重要人士，在台灣民主基金會成立15週年之際，很高興他們能夠共襄盛舉，對於如何對抗民主衰退、保障言論自由以及打擊假新聞等民主相關議題，提供觀察和建言。這些互動交流不只讓15週年慶更有意義，也讓彼此一起開創更多合作的機會。

蔡總統並期盼，與會的學者專家以及各國民主倡議團體和人士，有更緊密交流合作，在未來的路上，一起收成更多民主的果實。（編輯：張均懋）1070626

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