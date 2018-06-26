如何對抗民主衰退？ 東亞青年分享經驗

（中央社記者石秀娟台北26日電）來自菲律賓與印尼的年輕民主倡議人士今天在台北分享各自對抗威權政體、宗教極端主義的實例，台灣的非政府組織工作者也提出假新聞的傳播與公民投票等直接民主的實施，對民主政治產生的挑戰，並共同參與工作坊，交流經驗。



台灣民主基金會今天舉辦第五屆「東亞民主論壇」，吸引超過百名國、內外公民社會運動者與會，以「對抗民主衰退」為題，探討全球民主國家面臨的多項嚴峻挑戰。



民主基金會執行長徐斯儉致詞時說，這項論壇是基金會推動的主要專案之一，目的在提供平台，讓公民社會的個人與團體討論如何在亞洲合作促進民主與人權的策略。



徐斯儉說，亞洲已經出現很多令人憂心的民主倒退、民主化推展受阻的現象，雖然台灣、日本、南韓都是民主國家，菲律賓、印尼以及蒙古等新興民主國家都仍是脆弱的民主，柬埔寨近年的民主化也出現嚴重倒退，緬甸、泰國更稱不上民主。



他說，推動民主化是民主基金會的責任與義務，透過論壇的舉辦，可了解威權政體如何在各個社會打壓民主，民主倡議者也可以彼此聲援，互相支持。



在論壇中，菲律賓每日詢問報的網路版媒體INQUIRER.net的記者艾斯克拉（Anthony Esguerra）提出菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上台後不斷攻擊媒體、公民社會、教會、獨立記者等團體與個人，並透過製造、散播假新聞以影響輿論的實例。



其中包括去年5月被杜特蒂任命為總統府通訊辦公室副主任的菲律賓性感女團「摩卡女郎」的團長尤遜（Mocha Uson）。艾斯克拉說，她透過社群網站大量製造假新聞，「她的臉書就有650萬人追蹤，你可以想像她透過分享假新聞可以影響多少人。」



艾斯克拉也質疑社群網站是不是真的可以成為「民主園地的延伸。」他說，在菲律賓很多批評政府的帳號都無緣無故消失，「或許網路戒嚴已經在菲律賓發生了。」



面對這些威權主義打壓公民社會的作為，艾斯克拉說，菲律賓的公民社會沒有因此被噤聲，很多人在做大小新聞的事實查核，讓獨立的批判力量更大聲，也要求臉書等社群媒體必須負起社會企業責任，並且推動加強民眾的人權觀念與媒體素養。



作為記者，艾斯克拉說，他能做的就是透過發問，質疑當權者，「不讓他們霸凌我們。」



印尼非政府組織Gusdurian Network Indonesia執行長瓦希德（Alissa Wahid）提到伊斯蘭極端主義對民主的挑戰。她說，伊斯蘭教與民主的理念沒有衝突，相反的，民主是伊斯蘭教的一個重要元素，但宗教領袖利用宗教動員，造成人與人之間的衝突。



印尼總統與國會選舉將在明年的4月舉行，瓦希德說，現在印尼街頭到處可見到當權者呼籲「穆斯林不要投給非穆斯林」的看板，製造仇恨。



瓦希德說，這種滋生於「宗教排他主義，」在政治上轉化為當權者只照顧特定宗教利益的「多數主義」（majoritarianism），主張特定宗教信仰者較優越，會照顧其他族群。這樣的主張反而造成對其他族群的歧視，也讓人民彼此更無法互相容忍，民調也顯示出這種趨勢。



她說，出現這個現象的問題不在於特定宗教、價值或傳統觀念的本身，因為團結、平等、公義都是伊斯蘭教的基本原則。問題在於民主倡議者只著重推動治理制度的改革，而沒有下功夫在主流社會推動民主理念與社會轉型，「作為民主信仰者，我們只能繼續努力。」



台灣的非政府組織代表、開放文化基金會副執行長吳銘軒指出，假新聞傳播是民主的一大挑戰。以台灣為例，他說，對台灣傷害最大的「造謠」就是中國一直在主張，且要很多國際航空公司遵守的「一個中國政策。」



他說，一個中國政策主張，世界上只有一個中國，且延伸到「台灣是中國一部分，」但其實世界上存在中華民國與中華人民共和國。他強調「這是一種刻意欺騙、誤導。」



他指出，中共計畫性地培訓網路宣傳員，透過煽動情緒與創造恐懼，操作輿論，傷害民主運作，流傳在台灣的假新聞有許多來自中國的內容農場。



為了應對網路錯誤資訊傳播，吳銘軒說，台灣公民社會開發具闢謠功能的Line聊天機器人，在Line中將「真的假的Cofacts」加入成為好友，就能夠即時查證訊息真偽。



代表台灣同志諮詢熱線協會出席的呂欣潔則是對近期反同團體發起的反同婚公投表達憂心。她說，公投這種直接民主機制，應該是要把權力還給人民，但反同婚公投如果通過，卻是要剝奪同志結婚的權利，不允許人民有選擇不同生活的權利。



呂欣潔說，「民主並不是人權的保證」，面對反同陣營透過假新聞創造恐懼、利用民主制度剝奪特定目標群體權利，公民社會應該做的不只是上街抗議，更需要與家人、朋友開啟深刻的對話。她強調「對話運動是我們重要的下一步」。(編輯：黃礦春) 1070626