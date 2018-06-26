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公司法修法朝野歧見多 待凝聚共識

發稿時間：2018/06/26 19:04

最新更新：2018/06/26 19:04

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（中央社記者劉冠廷、范正祥台北26日電）民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，公司法修法關鍵條文如刪除法人董事等，黨團內意見分歧，明天將開會討論；國民黨團表示，爭議條文盼協商時能凝聚共識。

立法院臨時會將處理公司法修正草案，預計28日進行協商，何欣純今天告訴中央社記者，明天早上會召開黨團大會，除了討論財團法人法草案外，也要凝聚黨內對公司法修法的共識，因為現在內部意見仍分歧，包括刪除法人董事、委託書制度等，都有不同的意見。

由於今年11月台灣將面臨洗錢防制評鑑，公司法修法是關鍵，但這次公司法修法在法人董事、過半股東可召開股東臨時會等關鍵條文，朝野意見仍分歧，再加上臨時會時間所剩不多，因此這次臨時會是否會將爭議條文擱置，先處理洗錢防制相關條文內容，何欣純說，這部分黨團內部還需要再討論。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，公司法部分條文可能會影響亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，國民黨團在這方面會給予支持，不希望因為修法進度影響台灣的國際形象。

李彥秀說，除洗錢防制部分外，還有許多爭議條文，不分藍綠黨派的立委都各有立場，而且對於爭議個案的經營權都會有明確的影響，相信在協商時應會有許多不同的想法，希望可以透過協商過程凝聚共識，不要倉促通過。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，支持在臨時會通過公司法修正草案。黨團的修法主張，包括保障少數股東，降低訴訟門檻；強化洗錢防制，揭露實質受益人；追求社會公益，增訂兼益公司。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，修法不要急就章，要審就應該好好的審，如果臨時會時間所剩不多，那就等新會期開始再好好的審查，也不希望為此加開臨時會。

這次公司法修法，包括是否刪除法人董事、過半股東得召開臨時股東會、委託書不能選罷董事等關鍵條文內容，朝野各有看法；七大工商團體也曾在5月16日登報發聲明，認為修法假使強行過關，將有如一例一休一樣衝擊工商界，造成重大經營障礙及不穩定。（編輯：蘇龍麒）1070626

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