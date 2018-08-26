國民黨三公投連署突破40萬 近日送中選會

前總統馬英九（前右2）日前陪同國民黨籍台中市長參選人盧秀燕（前右）到水湳市場拜票，並宣傳反空污、反核食與反深澳電廠的公投連署。（中央社檔案照片）

（中央社記者李淑華台北26日電）國民黨推動反核食、反空污、反深澳燃煤電廠，3項公投案的第2階段連署進入最後收尾階段，預計近日遞交中選會。黨務人士表示，目前掌握的連署書份數突破40萬份。



根據中央選舉委員會推估時程，公投若要綁年底大選投票，最好於8月底前送第2階段28萬1745份有效連署書。



由中國國民黨推動的反核食、反空污、反深澳燃煤電廠3項公投案的第2階段連署，已接近最後收尾階段，包括日前以大卡車從全國各地運回中央黨部的連署書、及從各個國民黨立委辦公室收集回來的連署書，由於數量龐大，現已堆積如山。



國民黨黨務人士表示，這兩天黨工於中央黨部中山廳進進出出整理連署名冊，數量絕對遠遠超過中選會第2階段所規定的28萬份。國民黨數月前曾喊出希望目標能達45萬份；對此，黨內人士表示，目前所掌握的連署書份數突破40萬份，但詳細數字，現正積極計算中。



國民黨規劃於本週行動中常會（29日）前召開記者會，宣傳這3項民生議題的公投案外，也全力拉抬年底選舉。待記者會結束後，隨即將連署書送達中選會。國民黨有十足的信心只要中選會不要使出行政奧步，年底這3項公投案絕對會與選舉共同投票。



不過，由於3項連署書數量過於龐大，黨部人力不足，負責公投連署作業的國民黨人士憂心29日前恐怕無法送達中選會，黨中央現正如火如荼整理連署書，快則29日前送出，最遲則至月底前送至中選會。



依據「公投法」規定，公投成案後要在1個月到6個月內投票，如該期間內有全國性選舉將一併舉行，由於九合一選舉確定在11月24日投票，若「公投綁大選」合併投票，最晚須在10月24日成案。（編輯：蘇志宗）1070826